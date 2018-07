Samsung Galaxy X: Cum ar putea functiona ecranul telefonului pliabil al sud-coreenilor (VIDEO)

Putina teorie

Trei variante de design pentru Samsung Galaxy X

Un telefon care se pliaza de trei ori (sursa: Patently Mobile);

Un telefon cu un display cu diagonala de 7,3 inchi, care se pliaza in asa fel incat sa ramana o zona de 4,5 inchi utilizabila (sursa: MK);

Un telefon cu o diagonala intre 7 si 8 inchi, care sa se plieze si sa ramana o treime libera (sursa: ETNews) .

Prima optiune:

A doua optiune:

A treia optiune:

In loc de concluzie

Insa cum va arata mai exact acest smartphone care se indoaie? Android Authority a trasat cateva scenarii in baza brevetelor de inventie si celor mai credibile zvonuri. Ba chiar a facut si cateva simulari, pe care le puteti vedea in clipul de la finalul articolului.Samsung si alti producatori de dispozitive mobile cu Android cocheteaza de cativa ani cu ideea de a lansa un altfel de smartphone. Pe la targurile IT au tot fost prezentate ecrane care se indoaie, insa Samsung va aduce odata cu Galaxy X (deocamdata, asa se vorbeste despre telefonul pliabil al sud-coreenilor, dar numele nu e confirmat oficial) aceasta tehnologie intr-un produs destinat consumului larg.Ideea este ca se va putea plia, foarte simplu, fara sa fie afectat in vreun fel. Numai ca inca nu se stie CUM.O teorie indica faptul ca ar putea avea un fel de clema, iar telefonul sa semene putin cu cele cu clapeta de pe vremuri. Sau sa fie intrutotul flexibil. Inclusiv bateria.Totusi, cea mai mare intrebare este cum se va plia: inspre interior sau inspre exterior? In orice caz, telefonul va functiona ca o tableta dupa ce va fi desfacut.Samsung ar fi dezvoltat prototipuri pentru ambele idei, dar se pare ca prima ar fi varianta castigatoare, potrivit zvonurilor.Un brevet de inventie inregistrat de Samsung arata ce s-ar intampla daca telefonul s-ar plia in treimi: partea de deasupra s-ar indoi inspre spate, cea de jos s-ar indoi inspre fata, asa ca ar ramane libera o parte din ecran de marimea unui card de credit. Cu toate ca suna foarte bine, acest lucru e putin probabil sa se intample, spune sursa citata.Avand un display cu o diagonala de aproximativ 7 inchi, pentru a se plia in acest mod, telefonul ar trebui a fie foarte subtire si sa aiba componente interne forte sofisticate. Deocamdata pare o idee prea ambitioasa pentru prima generetie a unui telefon ce propune un concept nou pe piata.Mai mult, partea care ramane libera ar fi de doar 3,5 inchi, adica nu ai putea face mare lucru cu ea.Acest model s-ar indoi o singura data, in partea de sus, astfel incat sa acopere doar o treime din ecran. Astfel, ar ramane spatiu destul pentru componente mari in partea de jos, cum ar fi bateria, care nici macar nu ar trebui sa fie flexibla.In ciuda faptului ca ar arata putin ciudat, exista un motiv bun pentru care Samsung ar prefera un astfel de design: ar lasa utilizatorului destul spatiu pentru interactiune atunci cand e pliat, cum ar fi scrierea unui mesaj sau verificarea rapida a notificarilor.In acest caz, partea de sus s-ar plia in asa fel incat jumatate din telefon sa ramana in continuare disponibil pentru utilizator. Totusi, va fi putin spatiu de manevra, de cam 3,6 inchi.Exista o multime de moduri in care Samsung ar putea concepe designul telefonul pliabil. Insa oricare ar fi varianta finala, sud-coreenii trebuie sa combine o experienta placuta pentru utilizator cu functionalitatea.Iata si conceptele realizate de cei de la Android Authority: