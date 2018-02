Samsung lanseaza azi telefonul Galaxy S9: Va fi o dezamagire crunta pentru pretul de 1.000 de euro?

Mainmenu #earlyaccess #galaxys9 #galaxys9plus O postare distribuita de Alex Ben (@vnas_world) pe Feb 24, 2018 at 4:43 PST

Inainte de marea dezvaluire, Tech Radar a facut o trecere in revista a informatiilor si zvonurilor despre acest smartphone Se stie sigur ca telefonul va fi disponibil in doua variante, Galaxy S9 si Galaxy S9 Plus. Iar ca lucrurile sa fie si mai incitante, utilizatorul de Instagram vnas_world a postat o fotografie care le-ar arata pe ambele, unul langa altul.Insa cei care se asteapta la schimbari majore vor fi dezamagiti. De ce?Toate zvonurile si informatiile aparute pe surse pana in acest moment arata ca S9 nu va avea un design diferit fata de S8. In fapt, va fi aproape identic din punct de vedere vizual cu telefonul lansat in 2017.Punctul de atractie al noului smartphone ar trebui sa fie, insa, camera foto- video . Au fost cateva tease-uri pe contul de YouTube, iar evenimentul de lansare se numeste "Camera. Reimaginata". Asa ca exista toate sansele ca S9 sa fie o adevarta forta din punct de vedere fotografic.Un alt mare plus va fi faptul ca telefonul va fi dotat cu cel mai puternic procesor de pe piata. Dar... cam atat la capitolul schimbari majore. Drept urmare, aceste lucruri vor convinge utilizatorii sa scoata din buzunar 840 de euro, pentru S9, respectiv 1.000 de euro pentru S9 Plus ? Caci acestea vor fi cele mai scumpe smartphone-uri lansate de Samsung pana acum.La acest pret, sud-coreenii mizeaza pe faptul ca S9 este in stare sa fie un rival de temut pentru iPhone X de la Apple Asa cum mentionam anterior, noul telefon nu va fi foarte diferit din punct de vedere vizual de S8. Singura diferenta importanta va fi legata de senzorul de amprenta, despre care se zvoneste ca va fi amplasat intr-un loc mai accesibil.Cel mai probabil, S9 va fi dotat cu QHD+ Infinity Display, cu rezolutie de 1440 x 2960 pixeli, cu diagonala de 5,8 inchi, fiind curbat la margini.Focusul Samsung va fi pe partea de foto-video. Astfel, S9 va avea parte de un sistem dual de camere, ambele de 12 MP, care vor face poze excelente, indiferent de gradul de luminozitate. De asemenea, utilizatorul va putea realizari si filmari in slow-motion, foarte calitative, printre altele.Telefoanele vandute in SUA vor fi dotate cu procesorul Qualcomm Snapdragon 845, iar celelalte vor avea parte de Exynos 9810. Asta inseamna ca S9 va fi cu 30% mai puternic ca S8, in ciuda faptului ca va avea tot 4GB de RAM.S9 va avea tot o baterie de 3.000 mAh, la fel ca S8, dar noul procesor va extinde semnificativ durata bateriei.Un videoclip recent de promovare arata ca S9 va avea emoticoane animate. In plus, ar fi o miscare inteligenta ca Samsung sa fi dotat telefonul cu difuzoare stereo si sa fi imbunatatit senzorul de scanare al irisului.