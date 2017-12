Samsung spulbera sperantele clientilor cu telefonul a carui baterie pare inutila

Ziare.

Oficialii Samsung au muncit foarte mult in ultimul an pentru a-si spala pacatele legate de scandalul cu Galaxy Note 7. In continuare, este incredibil ca niste telefoane care puteau exploda din senin au ajuns la milioane de utilizatori, dar nu despre acel scenariu este vorba acum. De aceasta data, ne referim la o situatie neplacuta cauzata de acumulatorul de la Galaxy Note 8.Momentan, nu se cunosc foarte multe detali despre problema. In orice caz, un numar important de utilizatori de Galaxy Note 8 sustin ca au intampinat o problema ciudata cu bateria.