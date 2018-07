Schimbare radicala din partea Samsung. Viitorul telefon va fi si pentru "bogati", si pentru "saraci". Ce face diferenta

Ziare.

com

Modelul de anul viitor, pe care Samsung ar putea sa il prezinte publicului chiar din luna ianuarie, va fi unul special, deoarece reprezinta editia aniversara a seriei Galaxy. Tocmai de aceea, ne putem astepta ca sud-coreenii sa incerce sa-si depaseasca limitele si sa aduca un telefon de top, in adevaratul sens al cuvantului.Conform zvonurilor din industrie, Samsung va oferi nu una, nu doua, ci trei variante de telefon clientilor interesati, iar diferentele intre telefoane vor fi destul de multe, din cate se pare. Nu vorbim doar de camera, de design si de ecran, ci si de senzorul de amprenta pe care ar urma sa-l aiba telefoanele.Cele trei Samsung Galaxy S10 au numele de cod Beyond 0, Beyond 1 si Beyond 2 si, cu siguranta, iti vor face decizia de cumparare dificila.In mod ciudat, niciunul dintre cele trei smartphone-uri nu va avea senzor de amprenta montat pe spatele dispozitivului. Asta nu inseamna, insa, ca toate modelele vor veni cu senzor de amprenta pe ecran.