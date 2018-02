Unde poti sa vezi live lansarea celui mai nou si spectaculos telefon Samsung

Ziare.

com

Lansarea Samsung Galaxy S9 o poti urmari, in primul rand, pe site-ul PLAYTECH . Vom tine un live text, vom avea stiri imediat ce apar si vom avea si un articol cu preview pentru noul telefon. Apoi, Samsung va avea un livestream pe YouTube si pe site-ul sau. Acest articol va fi actualizat cu link-uri atunci cand sunt live.Ziceam ca stim deja cum arata, pentru ca Samsung Galaxy S9 a ajuns pe net cu o zi inainte de prezentare. Sub sloganul "Telefonul. Reimaginat", esti plimbat prin toate optiunile despre care ai tot citit in ultima vreme la Samsung Galaxy S9. Sunt mentionate camera foarte buna, cu diafragma duala (adica o poti alege pe care o vreie, in functie de lumina scenei), optiunea Bixby de-a traduce text scanat (ca Word Lens sau Google Translate), dar si rezistenta la apa si praf.