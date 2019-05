Urmatoarea miscare a celor de la Samsung va decide viitorul telefoanelor pliabile

Ziare.

De aproape o luna de zile, Samsung ezita sa ofere o data clara la care Galaxy Fold ar putea ajunge in rafturile retailerilor.Un email primit de abonatii retelei AT&T din SUA sugereaza ca telefonul pliabil va fi disponibil luna viitoare. In acelasi timp, CEO-ul D.J. Kohn a spus ca acest lucru "nu se va intampla prea tarziu", in timp ce un purtator de cuvant al companiei a transmis ca momentul mult-asteptat va fi "in saptamanile ce urmeaza", potrivit Cnet.com Dar de ce i se da atata importanta telefonului Galaxy Fold De ceva vreme, industria electronicelor cauta "the next big thing". Unii au pariat pe wearables (ceasuri inteligente, accesorii pentru fitness, haine inteligente etc.) - insa acestea nu au reusit sa cucereasca si sa revolutioneze piata asa cum au facut-o smartphone-urile.Prin urmare, companiile incearca sa gaseasca noua tehnologie care va avea un impact similar. Iar pana acum au esuat toate, fie ca vorbim de Realitate Virtuala, Realitate Augumentata si chiar de mult-mediatizata Inteligenta Artificiala.Atentia tuturor a fost indreptata astfel catre o noua categorie de produse, care pare promitatoare la prima vedere: telefoanele pliabile.Desi prototipuri au mai fost prezentate, Samsung a dat de inteles ca spera ca Galaxy Fold va fi "its next big thing". Acesta trebuia sa imbine functionalitatea cu o noua modalitate de a folosi telefonul. Doar ca primele teste in conditii normale au dezvaluit grave erori de fabricatie Prin urmare, compania a decis sa amane distributia lui in magazine "Daca Samsung vrea ca Fold sa nu mai aiba probleme, ar trebui sa investeasca timpul si resursele necesare pentru a le rezolva pe toate, indiferent cat ar dura asta si indiferent de presiunea care e pusa de catre utilizatori, presa si partenerii de distributie", arata sursa citata.Daca va ajunge atat de imperfect in mainile utilizatorilor, atunci sansele ca sa ne bucuram curand de telefoane pliabile functionale devin tot mai mici. Deci miza nu este ridicata doar in ceea ce priveste un produs, ci e vorba de intreaga categorie."Daca Samsung va avea si in continuare probleme cu lansarea Fold, atunci acest lucru va reprezenta o lovitura pentru toate companiile care au investit sau se gandeau sa investeasca in telefoane pliabile", sustine Maribel Lopez, analist la Lopez Research, care adauga ca "un esec pentru Samsung va obliga industria sa faca pasi inapoi".Daca va reusi sa faca din Fold un telefon functional, compania sud-coreeana va obtine un avantaj important: in acest moment, pe piata sunt putine telefoane pliabile, iar utilizatorii nu sunt foarte incantati de experienta utilizarii lor.Flexpai Royale impresioneaza in ceea ce priveste partea hardware, dar are prea multe bug-uri. Mate X de la Huawei a impresionat la Mobile World Congress 2029 , insa durabilitatea ecranului inca e pusa sub semnul intrebarii.Presupunand ca Samsung va reusi sa rezolve toate problemele, atunci trebuie sa fie extrem de transparenta pentru a creste increderea consumatorilor in acest produs, printr-o comunicare mai eficienta cu acestia, oferte generoase si o garantie extinsa.Ideea e ca sud-coreenii au experienta in ceea ce priveste situatiile de criza: compania a reusit sa isi revina foarte bine dupa scandalul cu "explozivul" Galaxy Note 7. Daca si-au invatat lectia, atunci vor face tot posibilul sa prezinte un produs mai mult decat viabil publicului.Dar mai exista o problema: la un pret de 1.980 de dolari, Galaxy Fold va fi un produs destinat bogatilor (la fel ca Mate x de la Huawei - care va costa 2.600 de dolari)."Categoria telefoanelor pliabile va debuta ca niste curiozitati de lux", spune Avi Greengart, analist la Techsponential.Ce-i drept, preturile vor scadea cu timpul. Numai ca e nevoie sa ajunga macar la limita de 1.000 de dolari, daca companiile care pariaza pe aceasta categorie de produse vor vrea sa dea lovitura.Motivul? Nu poti sa faci o revolutie fara oameni care sa participe la ea.