Swatch da in judecata Samsung pentru copierea designului ceasurilor sale

Astfel, producatorul elvetian de ceasuri a intentat un proces impotriva Samsung, acuzandu-l pe acesta din urma ca foloseste pentru propriile smartwatch-uri cadrane copiate de la ceasurile Swatch.Avocatii Swatch sustin ca mai bine de 30 de cadrane virtuale care pot fi folosite de smartwatch-urile Samsung au fost copiate de la ceasurile companiei elvetiene.Samsung este acuzat de practici de business incorecte si de faptul ca incearca sa lase utilizatorii sa creada ca cele doua companii ar avea un acord prin care coreenii pot folosi designurile Swatch.Cadranele la care se refera cei de la Swatch sunt disponibile in magazinul Galaxy Apps. Acestea sunt publicate de catre dezvoltatori terti, iar Samsung opreste un procent din vanzari.Cei de la Swatch dau mai multe exemple, inclusiv un cadran cu design unic numit Jaquet Droz Tropical Bird Repeater, care este folosit pe un ceas ce costa 650.000 de dolari.Elvetienii sustin ca au contactat Samsung inca din luna decembrie a anului trecut, caruia i-au trimis o lista de cadrane care au fost copiate de la ceasurile Swatch. Samsung ar fi eliminat din magazinul sau doar o parte din acestea cadrane, in vreme ce ulterior au aparut alte cadrane copiate de la ceasurile elvetiene.Drept urmare, Swatch a dat Samsung in judecata in New York si cere daune de 100 de milioane de dolari.