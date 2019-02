A fost lansat noul telefon Samsung Galaxy S10. Cand apare in Romania si ce pret va avea

Ziare.

com

Samsung Galaxy S10e, Galaxy S10 si Galaxy S10 Plus - acestea sunt modelele pe care trebuie sa le stii pentru anul acesta. Toate au hardware bun, toate au cel mai performant ecran al companiei si vor fi disponibile din 8 martie in Romania. Avantajul e ca daca le precomanzi, primesti Galaxy Buds (castile wireless ale companiei) fara niciun cost suplimentar.Samsung Galaxy S10 are mai multe camere foto, un ecran perforat, un scanner nou (ultrasonic) si inovator pentru amprente, dar si o interfata mai bine gandita pentru tine ca utilizator. Toate telefoanele au Android Pie cu interfata One UI.Cea mai mare schimbare pe care Samsung o face e la ecran. El e mai bun, dar va fi si perforat. E solutia gasita de companie ca sa nu faca o crestatura in ecranul lui Samsung Galaxy S10, cum au iPhone, Huawei si alte telefoane Mai jos regasesti preturile pentru Samsung Galaxy S10 pentru Romania. In magazine si la operatori vor fi din 8 martie. Inainte de aceasta data e posibil ca unii utilizatori sa primeasca telefonul, daca plaseaza precomenzi.