Cele mai tari telefoane din lume, intr-un top realizat de specialistii. Ce model ocupa primul loc

In fiecare saptamana, aflam noi detalii despre telefoane mai mult sau mai putin interesante care ajung in magazine. Cele mai multe dintre ele sunt creatii chinezesti.Cu toate acestea, terminalele de pe primele locuri nu vin din China, in cel mai recent top 10 cele mai vandute telefoane de pe intregul mapamond.Este important de retinut ca iPhone X, ocupantul pozitiei trei in top, la fel ca iPhone 8 Plus si iPhone 8, au fost lansate in octombrie 2017, cu aproximativ sase luni inainte de actualele varfuri de gama ale sud coreenilor.iPhone 6 si iPhone 7 sunt de asemenea prezente in clasament. Din acest motiv, gigantul din Cupertino ajunge sa detina nu mai putin de cinci pozitii in top.