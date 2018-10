Cum vei putea folosi telefonul pliabil de la Samsung

Ziare.

Despre telefonul pliabil de la Samsung se vorbeste de cativa ani deja. De-a lungul timpului, au tot existat zvonuri cu privire la existenta sa, insa niciodata nu s-au materializat prea mult. Telefonul este inca un vis frumos, dar producatorul pare ca se apropie, in sfarsit, de lansarea sa.DJ Koh, presedinte si CEO al Samsung Mobile, a inceput sa discute ceva mai mult despre telefon in ultima vreme. In cadrul evenimentului de lansare al Galaxy A9, de la Kuala Lumpur, acesta a discutat si despre smartphone-ul pliabil.Presedintele diviziei de mobile sustine ca dispozitivul va putea fi folosit atat ca telefon, cat si ca tableta. Telefonul se va plia pe verticala, iar atunci cand este pliat, designul va ascunde ecranul principal. Telefonul ramane folosibil, in continuare, cu display-ul secundar.