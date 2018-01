iPhone n-are nicio sansa in fata viitorului telefon de la Samsung. Tehnologia e revolutionara

Ziare.

Moda ecranelor care se intind pe mai toata suprafata telefoanelor este din ce in ce mai populara. Dupa ce LG a introdus moda ecranelor cu raport de aspect 18:9, si alti producatori au intrat in joc si ofera pe o multime de dispozitive aceasta noutate. Ecranele au margini din ce in ce mai mici, insa nu poti acoperi intreaga fata a telefonului. Cel putin nu inca.Cei de la Vivo au reusit sa aduca primul senzor de amprenta pe ecran, facandu-i de ras pe giganti ca Samsung, Apple sau Huawei. Astfel de mari companii isi permit sa investeasca miliarde de dolari in cercetare pentru a crea o asemenea solutie, dar cineva mai mic a reusit sa le ia fata.