Nici nu a fost lansat oficial, ca deja noul Samsung Galaxy Fold are probleme: Ce au observat jurnalistii care l-au testat (Foto&Video)

The screen on my Galaxy Fold review unit is completely broken and unusable just two days in. Hard to know if this is widespread or not. pic.twitter.com/G0OHj3DQHw - Mark Gurman (@markgurman) April 17, 2019

The phone comes with this protective layer/film. Samsung says you are not supposed to remove it. I removed it, not knowing you're not supposed to (consumers won't know either) . It appeared removable in the left corner, so I took it off. I believe this contributed to the problem. pic.twitter.com/fU646D2zpY - Mark Gurman (@markgurman) April 17, 2019

PSA: There's a layer that appears to be a screen protector on the Galaxy Fold's display. It's NOT a screen protector. Do NOT remove it.



I got this far peeling it off before the display spazzed and blacked out. Started over with a replacement. pic.twitter.com/ZhEG2Bqulr - Marques Brownlee (@MKBHD) April 17, 2019

Dear future #GalaxyFold owners, I know I always say "No one ever read the instructions"... PLEASE READ THIS ONE!!!



(This is the wrap over the screen of the Galaxy Fold) pic.twitter.com/LuQPRfDZIE - Des (@askdes) April 17, 2019

My colleague opened the Galaxy Fold and it started doing this. So, long answer to your question @WilfredFrost, the hinge doesn't seem very rugged after all. After two days: pic.twitter.com/Z1F8iwjURa - Todd Haselton (@robotodd) April 17, 2019

Surpriza mare, insa, cand sunt folosite: Ecranele se sparg extrem de usor, transmit mai multe publicatii din domeniu. Si asta in cazul unui telefon care costa 1.980 de dolari (1,520 de lire).Reporterul Bloomberg Mark Gurman, care a primit un astfel de smartphone, a publicat pe contul sau de Twitter imagini cu el spart, dupa ce a apucat sa il foloseasca doar doua zile."Ecranul de la Galaxy Fold este complet spart si inutilizabil dupa doar 2 zile. E greu sa-mi dau seama daca e o problema raspandita sau nu", a scris el pe reteaua sociala.De asemenea, jurnalistul a precizat ca atunci cand a atins ecranul cu varful degetelor si, inevitabil, putin cu unghia, pe ecran au ramas "urme permanente".Iata imaginile:Majoritatea smartphone-urilor noi vin echipate cu o folie de protectie. Este si cazul Galaxy Fold, care are o folie din plastic. Desi, in cele mai multe cazuri, aceasta este indepartata de utilizatori, acest lucru nu trebuie aplicat si in cazul Galaxy Fold, potrivit Samsung."Telefonul vine cu acest strat/pelicula de protectie. Samsung spune ca nu ar trebui sa il indepartam. Eu unul am dat-o jos, nestiind ca nu trebuie (si nici cumparatorii nu vor sti) . Parea ca merge indepartata, asa ca am dat-o jos", a mai scris jurnalistul Bloomberg.Marques Brownlee, care are un canal pe platforma YouTube specializat in review-uri de smartphone-uri, a avut o problema similara. Desi recenziile initiale ale telefonului au fost pozitive, el a inceput sa aiba probleme cu dispozitivul atunci cand a scos aceasta folie de protectie.O fotografie postata de un manager de la T-Mobile, Desmond Smith, arata ca Samsung le cere utilizatorilor sa nu indeparteze folia protectoare, insa aceasta recomandare ar putea fi usor trecut cu vederea de catre consumatorii entuziasmati care abia asteapta sa puna mana pe noul dispozitiv pliabil.Cu toate acestea, Dieter Bohn, editorul executiv al site-ului de stiri The Verge, a lasat stratul de protectie pe ecranul mobilului sau si... tot s-a spart.Reporterul Todd Haselton de la CNBC a avut si el probleme cu telefonul. Iata ce video a publicat pe Twitter:In replica, Samsung precizeaza ca a trimis cateva telefoane pentru testare si review-uri catre mass-media, primind inapoi feedback-uri negative de la cativa jurnalisti.Compania sustine ca va analiza problema, insa nu renunta la lansarea oficiala a telefonului pliabil, care este programata sa aiba loc pe 26 aprilie 2019, conform wccftech