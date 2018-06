Pretul pentru cel mai scump telefon Samsung, divulgat din greseala

Ziare.

Telefonul pliabil e, in continuare, un mit despre care tot continuam sa vorbim, dar asta doar pentru ca Samsung nu se grabeste sa aduca pe piata smartphone-ul, probabil pentru a nu dezamagi cu vreun aspect problematic.In ultimul an, insa, au aparut din ce in ce mai multe vesti despre telefon, semn ca dispozitivul a trecut, probabil, de stadiul de schita pe hartie.Vedeta telefonului va fi un ecran OLED de 7,3 inci, compus din doua display-uri. Totusi, ai parte nu de doua, ci de trei ecrane, deoarece mai ai la dispozitie inca unul, de 4,3 inci. Acesta e amplasat pe exterior si e util atunci cand telefonul e pliat.