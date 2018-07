Telefoanele Samsung au inceput sa trimita mesaje si poze fara acordul tau

Ziare.

Mai multi utilizatori de terminale Samsung s-au trezit ca au trimis numeroase mesaje catre contacte din agenda fara acordul lor explicit.Pentru ca fenomenul sa fie si mai greu identificabil, respectivele mesaje nu figureaza in nici un istoric, nici macar in contorizarea realizata de operatorul de telefonie.In cazul in care esti utilizator de terminale Samsung si te-ai despartit recent fara vreo explicatie din partea prietenului sau prietenei, s-ar putea sa aiba legatura cu acest fenomen.Un utilizator de Samsung Galaxy S9 s-a trezit ca, la ora 2:30 dimineata, intreaga sa galerie de fotografii a fost expediata prietenei sale. Din fericire, nu a avut nimic de ascuns. In momentul in care respectivul individ a contactat operatorul T-Mobile, nu a gasit nici un istoric al acelor mesaje ca fiind expediate.Cel mai probabil, au fost trimise intr-o maniera similara cu iMessage sau WhatsApp, folosind o conexiune de date, in defavoarea protocolului standard de SMS.