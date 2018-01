Samsung a prezentat un televizor caruia ii poti modifica marimea ecranului (Video)

Ziare.

"Ecranele nu ar trebui sa fie limitate de marime", a spus Jonghee Han, director din cadrul Samsung, citat de Variety. Totusi, modificarea ecranului nu inseamna ca acesta este facut din bucati din care il poti face mai mare sau mai mic, ci ca poate fi programat in asa fel incat sa afiseze imaginile la diferite dimensiuni.Nu se stie, totusi, cand va fi pus in vanzare The Wall, numit primul televizor modular din lume, si nici nu a fost facut public pretul acestuia.Uriasul are o diagonala de peste 3,7 metri si foloseste tehnologia MicroLED, adica nu are nevoie de lumina de fundal, fiecare LED putand emite propria lumina, arata The Verge A.G.