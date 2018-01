Tehnologia care va revolutiona televizoarele viitorului. Cine pregateste noile ecrane

Ziare.

Samsung nu se multumeste cu tehnologiile pe care le are deja la dispozitie, astfel ca avem de-a face cu un proces de inovatie continuu in laboratoarele companiei.Una dintre aceste inovatii a fost prezentata succint chiar la CES 2018, unde Samsung a venit cu un televizor mare cat un perete. Denumit inspirat "The Wall", televizorul are diagonala ecranului de 370 de centimetri. Televizorul foloseste tehnologia MicroLED pentru afisaj.Tehnologia MicroLED a fost dezvaluita recent de companie si are cateva lucruri in comun cu tehnologia OLED. La fel ca panourile actuale, noile display-uri MicroLED beneficiaza de sub-pixeli care isi produc propria lumina, eliminand astfel nevoia de o iluminare secundara, din spate.Datorita similitudinilor, tehnologia MicroLED este vazuta ca o rivala pentru televizoarele OLED de pe piata.