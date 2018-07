Sute de tineri au stat la rand ca sa se inscrie la Academia de Politie: Salariul e primul avantaj

Ziare.

Sute de absolventi de liceu au venit inca de dimineata pentru a-si depune dosarul la Academia de Politie "Alexandru Ioan Cuza" Bucuresti. Unul dintre ei este Andrei Insuratelu care este din Suceava. Tanarul spune ca tatal lui lucreaza in domeniu si vrea sa-i urmeze exemplul."Dupa ce voi termina facultatea voi avea un loc de munca stabil, dar imi place tare mult si uniforma, este foarte frumoasa. (...) Tatal meu este politist si cumva asta m-a determinat sa vin aici. Stiu ca este greu, uneori nu esti acasa noptile sau lucrezi in conditii rele, chiar si cu infractori, dar conteaza ca ajuti oamenii", a declarat Andrei Insuratelu.Tinerii prezenti sustin ca profesia de politist este una respectata, iar salariile i-ar motiva sa ramana in tara."Am venit pentru Facultatea de Politie pentru ca imi pare o slujba foarte buna si imi place sa ajut oamenii, dar si sa fac dreptate. (...) Cand eram mic nu ma gandeam deloc sa devin politist, insa odata ce m-am maturizat mi-am dat seama ca e o slujba frumoasa. M-am gandit ca e complicat, de exemplu vara trebuie sa port uniforma si papucii grosi, dar te obisnuiesti", a spus candidatul Cristian Ionescu."Sunt o fire mai puternica, imi place foarte mult aceasta meserie. A fost un vis cand eram mica, dupa m-am gandit la alta profesie, iar acum am revenit la politie. (...) Salariul ma incanta, asta ar fi primul avantaj al profesiei si un motiv sa nu plec din tara", a adaugat Zarneanu Ana-Maria, candidata.Mai emotionati decat absolventii de liceu au fost parintii acestora, care spera ca tinerii sa fie admisi si sa aiba o profesie respectata."Am venit cu fiul meu. Am emotii pentru ca stiu ca vrea sa ajunga aici, asta isi doreste. (...) Daca el asta vrea, eu il sustin. Este o profesie frumoasa si respectata care ii permite sa avanseze", a spus mama unui candidat."Fiica mea isi doreste mult ca sa ajunga politista. S-a uitat la filme cu politisti si cred ca de aici a venit dorinta asta, iar eu o sustin. Va reusi pentru ca este o fire puternica si are un caracter puternic", a adaugat mama unei alte candidate, prezenta si ea la inscriere.In cadrul Academiei de Politie "Alexandru Ioan Cuza" Bucuresti inscrierile continua pana pe 4 august, in functie de facultatea aleasa. Astfel, inscrierea candidatilor pentru Facultatea de Stiinte Juridice si Administrative-Specializarea "Drept", Facultatea de Politie de Frontiera si Facultatea de Jandarmi are loc in data de 1 august, inscrierea absolventilor de liceu pentru Facultatea de Pompieri are loc tot in data de 1 august, iar pentru Facultatea de Arhivistica, acest proces are loc intre 31 iulie si 4 august.In acest an, Academia de Politie "Alexandru Ioan Cuza" Bucuresti scoate la concurs 855 de locuri, dintre care 650 la buget, iar 205 la taxa. Pentru participarea la concursul de admitere, candidatii vor achita o taxa in valoare de 350 de lei.Pentru a deveni studenti, candidatii trebuie sa treaca cu bine de doua probe, una medicala si una sportiva. Pentru a fi declarati admisi, absolventii de liceu trebuie sa promoveze probele eliminatorii, sa obtina numarul minim de puncte stabilit pentru a promova testul de verificare a cunostintelor (echivalentul notei 5,00) si sa se clasifice, in ordinea descrescatoare a punctajelor/ mediilor obtinute, in limita numarului de locuri scoase la concurs.