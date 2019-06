Academia de Studii Economice din Bucuresti scoate la concurs 7219 locuri la programele de studii universitare de licenta

Alege un Lider si vei deveni un Lider! Diploma de absolvent al ASE constituie garantia unui viitor sigur.

Ziare.

com

ASE ofera 24 de programe universitare de licenta cu frecventa, care pot fi urmate in limbile romana, engleza, franceza sau germana si 11 - pentru invatamantul la distanta si cu frecventa redusa.pentru admiterea la programele universitare de licenta au loc in perioada, intre orele 8:00 - 16:00.- eseu motivational;- proba scrisa de competenta lingvistica - pentru candidatii care opteaza pentru programe cu predare in limba straina;- media generala de admitere, calculata ca medie ponderata intre media obtinuta la examenul de bacalaureat (70%) si media anilor de studii (30%).Cu o traditie centenara, ASE este o universitate dinamica, intr-o adaptare permanenta la cerintele economiei de piata si are o buna reputatie internationala, concretizata in- In Top Shanghai , clasamentul cu cea mai mare autoritate din lume, ASE este cea mai bine pozitionata universitate romaneasca pentru domeniile Economie, Administratie publica, Administrarea afacerilor si Management;- ASE este universitatea cu cea mai buna reputatie in randul angajatorilor din Romania, conform clasamentului QS World University Rankings 2018 ; 81,35% dintre absolventi isi gasesc de lucru in mai putin de 3 luni de la terminarea facultatii;- ASE ocupa locul 1 in Romania in domeniul Stiintelor sociale, precum si locul 501+ in lume in domeniul Administrarea afacerilor si economie, in clasamentul Times Higher Education World University Rankings 2019 by Subject - ASE este pozitionata pe locul 101-200 in clasamentul Times Higher Education University Impact Rankings 2019 - ASE a obtinut calificativul maxim in clasamentul U-Multirank 2019 la criteriile: Orientare internationala, Implicare regionala si Cercetare.Avand o pozitie excelenta pe harta capitalei, cele 7 cladiri ale campusului universitar se afla in centrul Bucurestiului si dispun de spatii moderne de invatamant: sali de curs si amfiteatre dotate cu tehnologii de ultima generatie, 10 sali de lectura cu peste 400000 de volume, sali de sport ultramoderne etc.ASE pune la dispozitia viitorilor sai studenti cca 3400 de burse de performanta, studiu si sociale, peste 500 de burse Erasmus, peste 5000 de locuri in caminele proprii. Academia de Studii Economice din Bucuresti ofera oportunitatea de numeroase stagii si programe de internship la mari companii romanesti si multinationale.Informatii complete, actualizate permanent, despre admiterea la ASE pot fi consultate pe pagina dedicata Admitere ASE 2019 , care reflecta intreg procesul de admitere.Accesati permanent pagina oficiala de Facebook ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCURESTI.