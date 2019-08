Admitere la Academia de Studii Economice din Bucuresti - septembrie 2019 - la programele de studii universitare de licenta, masterat, doctorat

Fii student la ASE!

Academia de Studii Economice din Bucuresti scoate la concurs in sesiunea SEPTEMBRIE 2019 pentru admiterea la programele universitare de LICENTA 1.352 de locuri, dupa cum urmeaza: pentru invatamantul cu frecventa - 56 de locuri la buget si 954 de locuri la taxa; pentru invatamantul la distanta si cu frecventa redusa - 342 de locuri.ASE ofera 24 de programe universitare de licenta la invatamantul cu frecventa, care pot fi urmate in limbile romana, engleza, franceza sau germana si 9 programe la invatamantul la distanta si cu frecventa redusa.pentru admiterea la programele universitare deau loc in perioadaAdmiterea se desfasoara prin, bazat pe:➤ eseu motivational ( structura eseu );➤ proba scrisa de competenta lingvistica - pentru candidatii care opteaza pentru programe cu predare in limba straina ( subiecte teste din anii precedenti );➤ media generala de admitere, calculata ca medie ponderata intre media obtinuta la examenul de bacalaureat -70% si media anilor de studii - 30%.la programele universitare de licenta, invatamant cu frecventa este de 120 de lei (include doua optiuni), iar taxa pentru fiecare optiune suplimentara este de 40 de lei.Taxa de inscriere la programele universitare de licenta, invatamant la distanta si cu frecventa redusa este de 145 de lei, indiferent de numarul optiunilor.Pentru anul universitar 2019 - 2020,la invatamantul cu frecventa este de 4.000 de lei, iar pentru invatamantul la distanta si cu frecventa redusa este de 3.500 de lei.Statutul de student finantat de la buget sau cu taxa se actualizeaza dupa primul semestru al anului I si apoi anual, in functie de performantele universitare.Pentru admiterea la programele universitare de MASTERAT , ASE scoate la concurs 1.201 locuri, dintre care 14 locuri la buget. ASE ofera 61 de programe universitare de masterat, care pot fi urmate in limbile romana, engleza, franceza sau germana.pentru admiterea la programele universitare deau loc in perioadaAdmiterea la masterat se face prin concurs, candidatii fiind ierarhizati in functie de media de admitere, calculata ca medie ponderata intre:➤ rezultatele obtinute la testul grila/interviul de specialitate - 40% si➤ media examenului de finalizare a studiilor universitare de licenta - 60%.Pentru programele cu predare in limbi straine, se sustine o proba de competenta lingvistica tip interviu notata cu calificativul admis/respins.la programele universitare de masterat este de 250 de lei indiferent de numarul optiunilor.Pentru anul universitar 2019 - 2020, la programele de masterateste de 5.000 de lei.Academia de Studii Economice din Bucuresti ofera doua: MBA Romano-Canadian (acreditare MEN-ARACIS si recunoastere CEEMAN - Central and East European Management Development Association) si MBA Romano-Francez INDE (acreditare MEN-ARACIS si AMBA - Association of MBAs).Ambele programe MBA sunt cu predare in limba engleza. Desfasurarea admiterii la aceste programe are conditii speciale, care pot fi consultate pe paginile http://www.canadian-mba.ro/ si respectiv http://www.inde.ro/ Academia de Studii Economice din Bucuresti organizaza sesiune de admitere in perioada 10-11 septembrie pentru programele universitare de DOCTORAT. Concursul de admitere la doctorat consta in doua probe: testul de competenta lingvistica si examenul de specialitate.ASE ofera anual aproape 3.400 de➤ burse de performanta - intre 1.000 si 1.400 lei/luna;➤ burse de merit - 700 lei/luna;➤ burse sociale - 580 lei/luna;➤ ajutor social ocazional - 580 lei/semestru.Poti pleca lacu una dintre cele peste 500 de burse Erasmus, chiar dupa primul an de facultate.➤ Intregul campus universitar are o pozitie excelenta pe harta capitalei - cursurile si seminariile se desfasoara in cele 7 cladiri din centrul Bucurestiului;➤ Beneficiezi de peste 3.500 de calculatoare pentru studenti, precum si de 10 sali de lectura cu 400.000 de volume in biblioteca;➤ Poti opta pentru unul din cele peste 5.000 de locuri in cele 12 camine ASE, toate situate in zone centrale ale orasului;➤ Poti savura o mancare mereu variata, proaspata si gustoasa, la preturi studentesti, la Cantina Moxa si Cantina restaurant Cihoschi.➤ Te mentii in forma in sali de sport ultramoderne (aerobic, fitness, baschet, fotbal, volei etc.).➤ Beneficiezi de cabinete medicale si stomatologice.Informatii complete, actualizate permanent, despre admiterea la ASE pot fi consultate pe pagina dedicata Admitere ASE 2019 , care reflecta intreg procesul de admitere. Accesati permanent pagina oficiala de facebook Academia de Studii Economice din Bucuresti