Admitere liceu 2019: S-au publicat rezultatele repartizarii computerizate

In perioada 31 iulie - 1 august vor fi repartizati elevii care nu au participat sau nu au fost repartizati in etapa anterioara, care nu s-au inscris in termen sau care si-au incheiat situatia scolara ulterior primei etape.Media de admitere in liceu este media ponderata intre media generala obtinuta la Evaluarea Nationala (cu o pondere de 80%) si media generala de absolvire a claselor din gimnaziu (cu o pondere de 20%).In perioada 15-18 iulie, absolventii clasei a VIII-a isi vor putea depune dosarele de inscriere in unitatile de invatamant liceal in care au fost repartizati. In perioada 19-23 iulie, comisia judeteana de admitere va rezolva toate cazurile speciale aparute dupa etapa de repartizare computerizata, dar si situatiile candidatilor care nu si-au depus dosarele de inscriere in termen si ale candidatilor care nu au participat deloc sau au participat, dar nu au fost repartizati computerizat.A doua etapa de admitere, dedicata absolventilor clasei a VIII-a care nu au participat sau nu au fost repartizati in etapa anterioara, care nu s-au inscris in perioada prevazuta de metodologie sau care si-au incheiat situatia scolara ulterior, va avea loc in zilele de 31 iulie si 1 august.Rezultatele finale ale examenului de Evaluare Nationala 2019 au fost anuntate in 1 iulie si arata ca 73,2% dintre elevii care au sustinut probele au obtinut medii de 5 sau mai mari