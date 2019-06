Alege sa fii cineva, la Universitatea de Vest din Timisoara!

Miercuri, 19 Iunie 2019, ora 09:00

Become Your Best!

Peste 2000 de locuri bugetate la nivelul Licenta, 1200 la Master si 82 la Doctorat, in 11 facultati

Atuuri UVT:

1. Cea mai dinamica universitate din vestul tarii

2. Deschisa spre internationalizare

3. Sustenabila

Prof. univ. dr. Marilen Gabriel Pirtea

Admitere 2019 - Universitatea de Vest din Timisoara

8 - 24 iulie

4 - 13 septembrie



11 facultati

85 programe de Licenta

120 programe de Masterat

19 domenii de Doctorat

Pe langa rolul de institutie de formare a unor specialisti pe domeniile sale de competenta, Universitatea isi asuma si rolul de institutie vitala pentru regiunea de vest a tarii, care participa activ la marile provocari socio-economice regionale si nationale, constienta de rolul sau in societatea romaneasca.Traditia si prestigiul Universitatii de Vest din Timisoara s-au cladit pas cu pas, an de an, 2019 fiind momentul in care avem ocazia de a ne manifesta aprecierea si respectul fata de trecutul, prezentul si viitorul universitatii noastre, sarbatorindAlaturi de universitati de prestigiu din cele patru orase universitare cu traditie (Universitatea "Babes-Bolyai" din Cluj-Napoca, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iasi, Universitatea din Bucuresti si Academia de Stiinte Economice din Bucuresti), este membra a Consortiului Universitaria, in cadrul caruia isi asuma un rol activ in constructia unui sistem educational calitativ si prosper.Lider regional pe piata educationala, cea mai mare institutie de invatamant superior din vestul tarii, Universitatea de Vest din Timisoara scoate la concurs pentru admiterea din acest an peste- Facultatea de Arte si Design- Facultatea de Chimie, Biologie, Geografie- Facultatea de Drept- Facultatea de Economie si de Administrare a Afacerilor- Facultatea de Educatie Fizica si Sport- Facultatea de Fizica- Facultatea de Litere, Istorie si Teologie- Facultatea de Matematica si Informatica- Facultatea de Muzica si Teatru- Facultatea de Sociologie si Psihologie- Facultatea de Stiinte Politice, Filosofie si Stiinte ale ComunicariiIn plus fata de oferta specializarilor in limba romana, UVT pune la dispozitia absolventilor de liceu siUniversitatea de Vest din Timisoara organizeaza, ca in fiecare an,, la sediul principal al institutiei (Blv. Vasile Parvan, nr. 4) si la sediile facultatilor din cadrul UVT, care functioneaza in alte locatii din oras.Si in acest an, universitatea noastra vine in sprijinul absolventilor de liceu din judetele limitrofe, organizand. Mai exact, Universitatea va avea centre de admitere la:Str. 1 Decembrie 1918, Nr. 22 (Intrarea de pe strada Andrei Saguna)Municipiul Deva, judetul HunedoaraBd. A.I. Cuza, Nr. 7Resita, judetul Caras-SeverinStr. Crisan, nr. 50Drobeta-Turnu Severin, judetul MehedintiStr. Carol I, Nr. 41Ramnicu Valcea, judetul ValceaStr. 1 Decembrie 1918, nr. 25 bisTargu Jiu, judetul GorjCentrele de inscriere si admitere din afara Timisoarei vor fi deschise in perioada 16 - 19 iulie si vor prelua dosarele in aceleasi conditii ca la sediul principal al UVT, candidatii fiind scutiti de un drum suplimentar si de cheltuielile aferente.Pe langa facilitatile celor, UVT ofera acces la centre de consiliere si orientare in cariera, incurajand, de asemenea, activitatile de voluntariat si dezvoltare personala in celeMembrii comunitatii UVT au posibilitatea obtinerii deUVT, private sau straine de tip Erasmus - datorita parteneriatelor pe care aceasta le detine cu peste 500 de universitati internationale, precum siin cadrul companiilor locale.Spatiile de cazare la standarde europene, o biblioteca universitara moderna, accesul gratuit la evenimente culturale, precum si gratuitatea pentru transportul local, sunt alte cateva atuuri ale Universitatii de Vest din Timisoara, care a devenit cel mai important centru de educatie tertiara din partea de vest a tarii.O masura devenita deja traditie la UVT prevede ca, dupa un regulament adoptat de catre fiecare facultate in parte, precum si de posibilitatea pre-inscrierii online la: https://elearning.e-uvt.ro/local/inscriere_uvt/ Toate detaliile privind inscrierea si probele de concurs sunt disponibile pe pagina de internet a Universitatii de Vest din Timisoara, www.admitere.uvt.ro . De asemenea, venim in sprijinul elevilor, oferindu-le posibilitatea de a afla informatii privind admiterea direct de la studentii UVT din anii mai mari, prin intermediul grupului de Facebook "Universitatea de Vest din Timisoara - Info Admitere" ( https://www.facebook.com/groups/1444406742297776/ ).", mentioneazaSloganul Universitatii de Vest din Timisoara,se inscrie in tendinta si demersurile institutiei de a adopta o comunicare directa, concisa, dorind sa transmita faptul ca UVT are incredere in potentialul studentilor si ca le ofera intregul suport pentru a deveni cea mai buna varianta a lor.La 75 de ani, demonstram ca suntem o comunitate coagulata in jurul principiilor pe care le promovam: libertate academica, solidaritate si respect reciproc, diversitate, transparenta, profesionalism si excelenta.Prezenta constanta in cele mai prestigioase ranking-uri internationale, Universitatea de Vest din Timisoara este cea mai mare institutie de invatamant superior din vestul tarii, fiind a patra mare universitate comprehensiva din Romania.Lider regional pe piata educationala, prin cele 11 facultati ale sale, Universitatea de Vest din Timisoara ofera programe de studii de licenta, masterat si doctorat avand incluse discipline complementare care formeaza competente transversale pentru aproximativ 16.000 de studenti.Alaturi de universitati de prestigiu din cele patru orase universitare cu traditie (Universitatea "Babes-Bolyai" din Cluj-Napoca, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iasi, Universitatea din Bucuresti si Academia de Stiinte Economice din Bucuresti), este membra a Consortiului Universitaria, in cadrul caruia isi asuma un rol activ in constructia unui sistem educational calitativ si prosper.De-a lungul istoriei, Universitatea de Vest din Timisoara si-a urmarit cu consecventa rolul cu care a fost investita de fondatorii sai, de principal centru de cunoastere in regiunea de Vest a tarii.Activitatea Universitatii reflecta, in permanenta, importanta acordata dezvoltarii comunitatii in care activeaza, spatiu in care isi imprima valorile culturale si sociale dobandite de-a lungul timpului.Universitatea ofera celor care doresc sa inoveze sau sa performeze in domeniul stiintific sau al creatiei artistice, un mediu intelectual efervescent care stimuleaza realizarile individuale, munca de echipa si interdisciplinaritatea.Spiritul Universitatii este unul al performantei, al excelentei in domeniul cercetarii avansate. Astfel, dincolo de misiunea sa educationala, institutia si-a asumat un set de valori pe care sa-l transmita generatiilor viitoare: libertate academica; solidaritate academica si respect reciproc; diversitate; transparenta; onestitate; profesionalism si excelenta; recunoasterea meritului; responsabilitatea individuala si publica.Website: www.admitere.uvt.ro E-mail: admitere@e-uvt.ro Facebook: www.facebook.com/uvtromania Twitter: www.twitter.com/uvtromania YouTube: Universitatea de Vest din TimisoaraInstagram: @universitatea_de_vest