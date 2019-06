Alege un Lider si vei deveni un Lider! Admitere 2019 la ASE

Miercuri, 19 Iunie 2019, ora 09:00

Alege un Lider si vei deveni un Lider!

Accesati permanent pagina oficiala de Facebook!

Studentii ASE au un viitor sigur, peste 80% dintre absolventi se angajeaza in mai putin de 3 luni de la terminarea facultatii.

ASE ofera un numar substantial de burse Erasmus si Erasmus+ si de stagii de internship in strainatate.

Cu o traditie centenara si peste 300.000 de absolventi, ASE ocupa pozitii notabile in clasamentele internationale de prestigiu.

Implica-te, fii activ si alege un Lider! Cu siguranta vei deveni un Lider!

ASE este lider al invatamantului superior economic si de administratie publica din Europa de Sud-Est

ASE are programe universitare de LICENTA, MASTERAT si DOCTORAT in limbile romana, engleza, franceza sau germana.

Articol citit de 216 ori

Academia de Studii Economice din Bucuresti scoate la concurs pentruun numar de 7219 locuri, dupa cum urmeaza:- la invatamantul cu frecventa - 2870 de locuri la buget si 3399 de locuri la taxa;- 950 de locuri pentru invatamantul la distanta si cu frecventa redusa Cele 24 de programe universitare de licenta la invatamantul cu frecventa pot fi urmate in limbile romana, engleza, franceza sau germana, iar cele 11 programe universitare de licenta pentru invatamantul la distanta si cu frecventa redusa, sunt cu predare in limba romana.Inscrierile pentru admitere au loc in perioada, intre orele 8:00 - 16:00.Informatii complete, actualizate permanent, despre admiterea la ASE pot fi consultate pe pagina dedicata Admitere ASE 2019 , care reflecta intreg procesul de admitere.ASE vine cu multiple oportunitati pentru studentii sai. Avand o pozitie excelenta pe harta capitalei, cele 7 cladiri alese afla in centrul Bucurestiului. Poti studia in spatii moderne de invatamant: sali de curs si amfiteatre dotate cu tehnologii de ultima generatie, 10 sali de lectura cu peste 400000 de volume, sali de sport ultramoderne etc.ASE ofera studentilor peste 5000 de locuri dein cele 12 camine proprii, toate situate in zonele centrale ale orasului, cu accesibilitate la mijloacele de transport in comun.De asemenea, poti servi pranzul sau cina la una dintre cele douaale ASE, situate in Piata Romana si campusul Moxa. Un meniu costa in jur de 10 lei, iar mancarea este delicioasa.Devenind student la ASE poti beneficia de numeroase oportunitati pentru dezvoltarea ta personala si profesionala.este o experienta de neuitat si vei invata o multime de lucruri noi, vei cunoaste persoane creative si vei creste alaturi de ele. Voluntariatul este o rampa de lansare catre companiile mari, implicandu-te in proiecte care vor ajuta la formarea viitoarei tale cariere. Este una dintre caile cele mai frumoase de a te forma si de a te pregati pentru ceea ce vei deveni.In cadrul ASE sunt numeroase asociatii studentesti, unde vei avea posibilitatea sa-ti dezvolti competentele si pasiunile, dar si sa te poti implica in evenimente culturale, educationale, de responsabilitate sociala, de binefacere si sportive.In timpul anilor de facultate, Academia de Studii Economice din Bucuresti iti oferala mari companii romanesti si multinationale. In fiecare an ai ocazia sa participi la Targul de Joburi, dedicat in exclusivitate studentilor si absolventilor ASE.Dupa absolvirea facultatii ai sanse reale de a te angaja in companii multinationale, banci si institutii financiare, autoritati si institutii publice nationale si europene, organizatii guvernamentale si non-guvernamentale, diplomatie, institutii de invatamant (pre) universitar, institute de cercetare, firme de consultanta, audit si evaluare financiara, companii de IT, publicitate, vanzari, agentii de turism si in multe alte locuri.Academia de Studii Economice din Bucuresti ofera anual cca 3400 dede performanta, de merit, sociale sau ajutor ocazional. Valoarea burselor este intre 580 - 1400 lei.ASE vine in sprijinul studentilor cupentru mobilitati internationale. Anul acesta ASE ofera peste 500 de burse Erasmus. Ai astfel ocazia ca pentru o perioada de timp, de un semestru sau un an universitar, sa studiezi si sa cunosti viata studenteasca si in alte universitati din lume. Intreaga perioada de studiu in strainatate iti este recunoscuta la facultatea ta din ASE.Venim in sprijinul tau oferindu-ti posibilitatea de a-ti perfectiona cunostintele de limbi straine urmand gratuit, pe perioada studentiei, unul dintre cele 9Ca student la ASE, ai ocazia de a beneficia de vacante inedite, alaturi de colegii tai intr-una dintrede la munte sau de la mare, oferite gratuit de ASE cu sprijinul Ministerului Tineretului si Sportului. Totodata, te poti inscrie laorganizate de facultatile ASE.este o recunoastere a calitatii proceselor de educatie si cercetare stiintifica derulate in Academia de Studii Economice din Bucuresti., conform Top Shanghai , clasamentul cu cea mai mare autoritate din lume., conform clasamentului QS World University Rankings 2018 ; Peste 80% dintre absolventi se angajeaza in mai putin de 3 luni de la terminarea facultatii., precum si locul 501+ in lume in domeniul Administrarea afacerilor si economie, in clasamentul Times Higher Education World University Rankings 2019 by Subject la criteriile: Orientare internationala, Implicare regionala si Cercetare.Academia de Studii Economice din Bucuresti este cea mai buna universitate economica si de administratie publica din Europa de Sud-Est. Cu o traditie centenara, ASE este o universitate dinamica, intr-o adaptare permanenta la cerintele economiei de piata.Diploma de absolvent al ASE constituie garantia unui viitor sigur si a celei mai bune insertii pe piata muncii, conform QS World University Rankings 2018 in domeniile Stiinte economice, Stiinte administrative, Sociologie si Limbi moderne aplicate, cu predare in limbile romana, engleza, franceza sau germana;, cu predare in limbile romana, engleza, franceza sau germana;, cu predare in limba engleza: MBA Romano-Francez INDE - acreditare MEN-ARACIS si AMBA - Association of MBAs si MBA Romano-Canadian - acreditare MEN-ARACIS si recunoastere CEEMAN - Central and East European Management Development Association., cu predare in limbile romana, engleza, germana sau franceza in domeniile fundamentale Stiinte economice si Drept: Administrarea afacerilor, Cibernetica si statistica, Contabilitate, Economie, Economie si afaceri internationale, Finante, Informatica economica, Management, Marketing, Drept.