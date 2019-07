Alegeti Facultatea de Cai Ferate, Drumuri si Poduri si deveniti ingineri de elita!

Marti, 02 Iulie 2019, ora 17:00

Ce este un inginer constructor de infrastructura de transport - CFDP?

Ce caracterizeaza formarea tehnica la FCFDP?

Ce descoperiti cand ajungeti la FCFDP?

Care este modalitatea de admitere la programul de studii de licenta Cai Ferate, Drumuri si Poduri?

Varianta 1 - medie admitere

Varianta 2 - medie admitere

Media la admitere = Media la examenul de Bacalaureat

Unde si cand ma pot inscrie la Facultatea de Cai Ferate, Drumuri si Poduri?

Sesiune de vara licenta

➔ Inscriere: 12-20 iulie 2019



➔ Afisarea rezultatelor: 22 iulie 2019

Alatura-te echipei, inscrie-te la FCFDP!

Universitatea continua aceasta traditie, contribuind la formarea de specialisti in mai multe domenii, de la constructii civile, industriale si agricole, la cai ferate, drumuri si poduri, la inginerie si management, instalatii, hidrotehnica, geodezie si utilizarea utilajelor tehnologice.Universitatea Tehnica de Constructii Bucuresti este parte a consortiului universitar CONEXUS- European University for Smart Urban Coastal Sustainability Facultatea de CAI FERATE, DRUMURI SI PODURI din cadrul Universitatii Tehnice de Constructii Bucuresti, infiintata in 1850 de catre domnitorul Barbu Stirbei, sub denumirea de Scoala de Poduri si Sosele, este singura din tara care pregateste ingineri de profil, singura cu o traditie indelungata.Inginerul CFDP este cel care satisface nevoile oamenilor de azi, fara a ameninta satisfacerea nevoilor viitoare: de a se misca, de a pastra.Inginerul CFDP este cel care planifica spatii, construieste si intretine structuri, infrastructuri si cladiri de transport, exploateaza si ofera servicii de transport utilizatorilor.De asemenea, proiecteaza facilitati, asigurand in acelasi timp calitatea mediului (aer, apa, sol), economisirea de energie, si conservarea biodiversitatii.Inginerul CFDP are siguranta unui loc de munca bine platit in contextul dezvoltarii permanente a infrastructurii de transport.Formarea tehnica este, prin temele si abordarile pedagogice, si, prin diversitatea cursurilor si a proiectelor. Competentele obtinute sunt in legatura cu aparitia problemelor dezvoltarii durabile, modelarea fenomenelor complexe, proiectarea si gestionarea lucrarilor de infrastructura de transport.O facultate angajata in formarea profesionala a tinerilor ca ingineri de elita, competitivi in spatiul european si mondial, usor integrabili pe piata muncii.➔ pentru ciclul I - studii de licenta - 1 specializare: Cai Ferate, Drumuri si Poduri;➔ pentru ciclul II - studii masterale - 3 specializari: Poduri si Tuneluri, Ingineria Infrastructurii Transporturilor si Infrastructuri Durabile de Transport➔ pentru ciclul III - studii doctorale - domeniul stiinte ingineresti cu specializari in ramurile: Inginerie civila si instalatii.O facultate ce dispune de o baza materiala formata din spatii destinate activitatilor didactice, biblioteci, un Centru de Resurse pentru Invatamantul din Constructii, 10 laboratoare didactice si de prestari servicii precum si centre de cercetare specializate in domeniul infrastructurii de transport.O facultate ce asigura cazarea studentilor ei in 7 camine situate in apropierea campusului universitatii, un restaurant universitar, o baza sportiva precum si sala de sport.O facultate ce isi sustine financiar studentii prin intermediul unui program de burse, ce pot fi cumulate: bursa pentru anul I, bursa pentru mobilitate internationala, bursa de performanta, bursa de merit, bursa sociala, bursa pentru orfani si bolnavi.O facultate ce sprijina integrarea studentilor pe piata muncii dezvoltand programe de parteneriat cu diverse companii, asociatii profesionale si administratie. Rezultatul acestor acorduri se concretizeaza in stagii de practica, excursii de studii si programe de internship.- Sambata si Duminica nu se fac inscrieri- In ultima zi se fac inscrieri pana la ora 13:00.Inscrierile la specializarile de licenta din domeniul inginerie civila se fac in CAMPUS TEI - Bd. Lacul Tei nr. 122-124, sector 2.Pentru mai multe detalii privind admiterea la programele de studii ale Universitatii Tehnice de Constructii Bucuresti, accesati https://utcb.ro/studiaza/licenta/admitere/