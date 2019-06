Descopera SNSPA: Scoala de Guvernare

Vineri, 21 Iunie 2019, ora 17:00

Universitatea unde sunt formati tineri capabili sa gandeasca liber.

Facultatea de Administratie Publica

Facultatea de Comunicare si Relatii Publice

Facultatea de Management

Facultatea de Stiinte Politice

Continua-ti studiile cu un program de masterat la SNSPA!

Admiterea la doctorat

Toate detaliile despre admiterea la SNSPA, pe admitere.snspa.ro!

SNSPA formeaza si dezvolta competente profesionale in stiinte politice, sociologie, relatii internationale, diplomatie, stiinte administrative, studii europene, stiinte ale comunicarii, publicitate, psihologie, management.Scoala Nationala de Studii Politice si Administrative (SNSPA), infiintata in 1991 ca scoala de guvernare si de pregatire a specialistilor in domenii esentiale ale societatii, este un reper in peisajul academic romanesc. SNSPA inseamna astazi garantia calitatii, a seriozitatii, a dinamismului, a deschiderii spre Europa si spre lume.SNSPA s-a afirmat ca un proiect de succes, fiind una dintre universitatile cele mai cautate de absolventii de liceu sau de profesionistii in diferite domenii care doresc sa-si aprofundeze studiile.Studentii SNSPA se afla in centrul activitatilor educationale ale universitatii.La SNSPA sunt formati tineri capabili sa gandeasca liber, prin incurajarea spiritului gandirii critice, al capacitatii de a-si innoi permanent cunostintele. SNSPA are un portofoliu complex, format din zece programe de studii universitare de licenta, 58 de programe de studii universitare de masterat si cinci domenii de doctorat.Excelenta profesionala a SNSPA se reflecta in numarul de absolventi care au devenit lideri in domeniile lor. In cele peste doua decenii de existenta, la SNSPA s-au format profesionisti capabili sa contribuie, prin cunostintele lor, la elaborarea si gestionarea politicilor publice in cadrul institutiilor statului, la dezvoltarea relatiilor internationale ale tarii, la organizarea si conducerea afacerilor in cadrul companiilor private, la optimizarea procesului de comunicare si de construire a imaginii de tara sau de firma.Corpul profesoral al SNSPA, o sursa de prestigiu pentru institutie, include experti de renume national si international, personalitati implicate in avangarda cercetarii, profesori dedicati muncii la catedra, profesionisti care fac invatarea interesanta, relevanta si plina de satisfactii.In spatiul public, vocile profesorilor SNSPA sunt ascultate si respectate, fiind recunoscute ca atitudini obiective, izvorate din experienta si profesionalism. Intelectuali de prestigiosi, profesorii SNSPA se remarca in sfera publica in calitate de diplomati, ministri, sociologi, juristi, politologi, specialisti in relatii publice si comunicare, manageri.In ceea ce priveste studiile de licenta, SNSPA ofera zece programe, din care 9 programe sunt predate in limba romana (Administratie publica, Administratie europeana, Comunicare si relatii publice, Publicitate, Management, Stiinte politice, Relatii internationale si studii europene, Sociologie si Psihologie) si un program este predat in limba engleza (Communication and Emerging Media).Admiterea la studiile universitare de licenta din cadrul SNSPA se desfasoara in luna iulie 2019, imediat dupa examenul de bacalaureat.Scoala Nationala de Studii Politice si Administrative (SNSPA) a fost si este un reper in peisajul academic romanesc, fiind una dintre universitatile cele mai cautate de absolventii de liceu sau de cei care doresc sa-si aprofundeze studiile, iar aceasta in conditiile in care la toate programele de studii accesul este posibil doar prin examen de admitere.Evaluarea candidatilor care se pregatesc pentru a deveni studentii SNSPA este foarte importanta, fiind dovada ca dispun de pregatirea ce le asigura sanse de reusita in cei trei ani de facultate.Facultatea de Stiinte Politice a inceput selectia candidatilor inca din primavara. La prima sesiune de pretestare, desfasurata in luna aprilie 2019, candidatii au avut ocazia sa-si evalueze cunostintele la disciplinele de concurs.Cei care vor dori sa obtina o nota mai mare, precum si cei care inca nu s-au decis, o pot face in cea de-a doua sesiune de pretestare, desfasurata in luna iulie.Profesionalism, Inovatie si Talent sunt cele trei cuvinte cheie care caracterizeaza Facultatea de Administratie Publica; o facultate activa, care se mandreste cu peste doua decenii de experienta academica si de cercetare in stiintele guvernarii si mii de absolventi dedicati serviciului aflat in interesul cetateanului.ADMITERE10-17 iulie 2019- 80% nota obtinuta la examenul de admitere**Examen scris (examen tip grila), la una dintre urmatoarele discipline, la alegere: Istorie, Limba Romana, Geografie,Limba engleza, Economie sau Stat si democratie- 20% media examenului de bacalaureatSubiectele valabile pentru concursul de admitere sesiunea iulie 2019 pot fi descarcate de pe website-ul facultatii, administratiepublica.eu . Dintre toate aceste intrebari, vor fi alese 30 pentru examenul grila.Facultatea de Comunicare si Relatii Publice este o institutie dinamica si prestigioasa, care s-a afirmat ca o scoala de comunicare de renume. Facultatea de Comunicare si Relatii Publice incurajeaza si sustine excelenta academica in domeniul comunicarii si al relatiilor publice, atat prin programele de studii, cat si prin cercetarea in aceste domenii.ADMITERE15-19 iulie 2019Examen scris, la una dintre urmatoarele discipline, la alegere: Limba si literatura romana, Limba engleza, Istorie, Psihologie sau Economie.Propunerile de subiecte la toate disciplinele pot fi vizualizate pe website-ul facultatii, comunicare.ro . In ziua concursului de admitere vor fi extrase 3 subiecte dintre cele 45 propuse, pentru fiecare disciplina.Facultatea de Management, cea mai tanara structura din cadrul SNSPA, isi asuma rolul de a pregati tinerii care isi doresc o cariera in structurile de conducere ale organizatiilor, in practica si consultanta de afaceri si management.ADMITERE15-18 iulie 2019- 65% nota obtinuta la Examen scris (tip grila) ** Test-grila, cu intrebari sau probleme dintr-o singura disciplina, la alegerea candidatului, din: Economie, Geografie, Istoria Romaniei, Limba Romana (Gramatica), Limba Engleza sau Matematica.- 35% media de la bacalaureatFacultatea de Management propune candidatilor cate o suta de posibile subiecte pentru proba scrisa la fiecare dintre disciplinele de concurs. Propunerile de subiecte pot fi descacate de pe website-ul facultatii, facultateademanagement.ro . Dintre aceste subiecte, in ziua examenului, vor fi trase la sorti cate 30 de subiecte pentru Economie, Geografie, Istoria Romaniei si Limba Engleza si 10 pentru Matematica.Facultatea de Stiinte Politice este una dintre cele mai mari facultati de stiinte politice din Romania. Prin programele de studiu oferite si activitatea de cercetare desfasurata, Facultatea de Stiinte Politice isi propune sa dezvolte disciplina stiintelor politice si a celor conexe dar si valorile democratice si civice ale societatii romanesti.ADMITEREInscrierea la cele doua sesiuni de pretestare se face numai online, pe admitere.politice.ro 13 mai-14 iulie 201916 iulie 2019Examen scris, sustinut in doua sesiuni de pretestare la una dintre urmatoarele discipline, la alegere: Filosofie, Sociologie, Economie, Psihologie, Istorie, Matematica, Logica sau Limba romana.Pana la data de 16 iulie 2019, candidatii care au promovat examenul de bacalaureat au obligatia de a completa in contul deschis pe admitere.politice.ro media generala a examenului de bacalaureat.Ierarhizarea candidatilor declarati admisi se va face pe baza notei obtinute la proba scrisa sustinuta in cel putin una din cele doua sesiuni de pretestare (daca un candidat participa la ambele sesiuni de pretestare, va fi luata in considerare nota cea mai mare).SNSPA ofera peste 58 de programe de masterat, in domenii precum: stiinte politice, stiinte administrative, drept, stiinte ale comunicarii, sociologie, relatii internationale si management.Programele de masterat organizate de SNSPA sunt construite pentru pregatirea profesionistilor conectati la schimbarile extrem de rapide ale tehnologiei, ale cerintelor pietei, ale vietii sociale si profesionale in general.- toti cei care doresc sa-si dezvolte competente si abilitati necesare unei pozitii de top management in sectorul public sau privat,- viitorii specialisti in comunicare si publicitate care doresc dezvoltarea unei cariere in mediul international,- profesionistii pregatiti sa isi asume sarcini de brand manageri sau interesati in dezvoltarea unei cariere in managementul resurselor umane,- viitorii experti in gestionarea proiectelor cu finantare europeana sau in evaluarea de politici publice si a programelor europene,- toti cei care sunt interesati de o cariera diplomatica, in domeniul studiilor de securitate si diplomatiei,- cei interesati de construirea unei cariere academice si de cercetare.Consulta aici lista tuturor programelor de masterat ale SNSPA! Admiterea la programele de masterat din cadrul SNSPA se desfasoara in luna iulie 2019. Calendarul admiterii la studii de masterat, sesiunea iulie 2019, poate fi consultat aici Scoala Nationala de Studii Politice si Administrative organizeaza studii universitare de doctorat in urmatoarele domenii: stiinte politice (incepand din anul 2000), stiinte administrative (incepand din anul 2001), sociologie (incepand din anul 2008) si stiintele ale comunicarii (incepand din anul 2008), mamagement (incepand din anul 2019).SNSPA a organizat primul doctorat in stiinte politice din Romania si este singura institutie organizatoare de studii universitare de doctorat in domeniul stiintelor administrative.Cele mai semnificative teme de cercetare doctorala includ: studiul guvernarii, buna administrare, drepturile omului in administratia publica, evaluarea institutionala, teoriile politice, politicile publice, politicile de gen, sociologia politica, antropologia post-socialismului, euro scepticismul, identitatea europeana, sfera publica europeana, politica de comunicare a Uniunii Europene, relatiile internationale, studiile de securitate, etica politica, politicile de educatie.Particularitatile programului doctoral din SNSPA deriva din expertiza coordonatorilor, din derularea programelor de cercetare si din valorile la care adera comunitatea universitara.Admiterea la doctorat se desfasoara in luna septembrie 2019. Admiterea la doctorat se desfasoara in luna septembrie 2019. Calendarul admiterii poate fi consultat aici