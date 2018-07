Medii de admitere sub 5, in peste 30 de licee din Capitala

Ziare.

La 32 de licee din Capitala, ultima medie de admitere in invatamantul liceal de stat a fost sub 5. De asemenea,, cea mai mica fiind pe lista Colegiului Tehnic "Gheorghe Asachi" - 2,03, inregistrata la profilul Tehnic.La 21 de licee au fost admisi elevi cu media intre 3 si 4, iar la 16 licee din Capitala ultima medie de admitere a fost intre 4 si 5.Potrivit raportului Inspectoratului Scolar al Municipiului Bucuresti, cea mai mica medie de admitere de la Colegiul National "Gheorghe Lazar" a fost de 9,77, si s-a inregistrat la profilul Real, specializarea Matematica-Informatica. Aceasta nota se afla in topul ultimelor medii de admitere la liceele din Capitala.De asemenea, urmatorul liceu cu medii mari este Colegiul National "Sfantul Sava", unde s-a inregistrat 9,76 ca fiind ultima nota de admitere, tot la specializarea Matematica-Informatica.A doua etapa de admitere, dedicata absolventilor clasei a VIII-a care nu au participat sau nu au fost repartizati in prima etapa, care nu s-au inscris in perioada prevazuta de metodologie sau care si-au incheiat situatia scolara ulterior, va avea loc pe 7 septembrie.