Repartizare liceu 2019: Topul specializarilor si liceelor dupa media de admitere

In primele 50 de specializari din tara, in functie de ultima medie de admitere, doar patru sunt cu profil umanist, la doua colegii din Bucuresti si la Colegiul "Mircea cel Batran" din Constanta.Potrivit rezultatelor repartizarii computerizate, publicate, vineri, de Ministerul Educatiei Nationale, 188 de elevi au intrat la liceu cu media 10. Asta inseamna ca adolescentii au obtinut 10 la Evaluarea Nationala, dar si 10 - media generala a celor patru ani de gimnaziu.Cate 17 elevi provin din Capitala si din judetul Dolj, 13 sunt din Arges, 11 din Cluj, 9 din Constanta si cate 8 din Olt si Timis.In ceea ce priveste cele mai bune specializari din tara, in primele 50 se regasesc doar patru specializari de profil umanist, restul fiind profil real.Cel mai sus in clasament, pe locul 17, se regaseste specializarea "Stiinte sociale" a Colegiului National "Gheorghe Lazar" din Bucuresti. Aici, ultima medie de admitere a fost 9,66.Pe locul 30 de afla urmatoarea specializare a profilului umanist. Este vorba de specializarea "Filologie", a aceluiasi colegiu, ultima medie de admitere fiind 9,57.Pe locul 32 se afla specializarea "Filologie" de la Colegiul National "Sfantul Sava" din Bucuresti, unde ultima medie de admitere a fost 9,56.Ultima specializare a profilului umanist prezenta in Top 50 este "Stiinte sociale" a Colegiului National "Mircea cel Batran" din Constanta, unde ultima medie de admitere a fost 9,51, ceea ce situeaza specializarea pe locul 45 in tara.Top 50 specializari se incheie cu Matematica-Informatica de la Colegiul National "Vasile Alecsandri" din Galati, ultima medie de admitere fiind 9,49.Specializari de la colegii din Bucuresti, Craiova, Constanta, Galati si Braila se regasesc in Top 10 al mediilor de admitere, conform datelor dupa prima etapa a repartizarii computerizate a absolventilor clasei a Vlll-a.Este vorba despre sectii de la Colegiile "Sf. Sava", "Gheorghe Lazar" si "Spiru Haret" din Capitala, "Fratii Buzesti" din Craiova, "Mircea cel Batran" din Constanta, "Vasile Alecsandri" din Galati si "Gheorghe Munteanu Murgoci", din Braila.Pe primul loc se situeaza sectia de Stiinte ale naturii de la Colegiul National "Fratii Buzesti" din Craiova, cu ultima medie de admitere 9,91.Locul al doilea revine Sectiei de Matematica - Informatica bilingv, de la Colegiul National "Sfantul Sava", cu 9,89, urmata de sectia de Stiinte ale naturii de la acelasi liceu, cu 9,85.Urmeaza sectiile bilingve de Matematica - Informatica de la Colegiul National "Mircea cel Batran" din Constanta si de la Colegiul "Fratii Buzesti" din Craiova, ambele cu 9,84.Acestea sunt urmate de doua sectii ale Colegiului National "Gheorghe Lazar" din Bucuresti: Matematica - Informatica - 9,80 si Stiinte ale naturii - 9,73.La egalitate, cu 9,71, sunt Colegiul "Mircea cel Batran" din Constanta - Matematica -Informatica si Colegiul "Vasile Alecsandri" din Galati - Stiinte ale naturii - bilingv.Pe urmatoarea pozitie se afla patru licee, cu 9,69 ultima medie: Colegiul National "Sfantul Sava" - Matematica - Informatica; Colegiul National "Spiru Haret" - Matematica - Informatica bilingv ambele din Bucuresti; precum si Sectiile de Matematica - Informatica de la Colegiul National "Mircea cel Batran" din Constanta si de la Colegiul "Fratii Buzesti" din Craiova.Urmatorul loc revine Colegiului National "Mircea cel Batran" din Constanta - Stiinte ale naturii si de la Colegiul "Fratii Buzesti" din Craiova - Matematica - Informatica, cu ultima medie de admitere 9,68.Ultima medie din Top 10 este 9,67, de la Colegiul "Gheorghe Munteanu Murgoci", din Braila - Sectia de Matematica - Informatica bilingv.