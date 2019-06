Traditie! Profesionalism! Aventura! Alege Academia Navala "Mircea cel Batran"!

Traditie! Profesionalism! Aventura!

Oferta educationala 2019 - 2020 - Marina civila

Rezultatele deosebite obtinute de studentii Academiei Navale "Mircea cel Batran" la diferitele competitii internationale, colaborarea cu prestigioase institutii de invatamant din diferite tari cu traditie in domeniul invatamantului de marina, cadrele didactice specializate la universitati de renume, precum si certificarea ARACIS cu "grad ridicat de incredere" sunt atributele care definesc si recomanda academia drept singura institutie de invatamant superior care asigura ofiterii din Fortele Navale Romane si industria de transport maritim, contribuind la inscrierea absolventilor la loc de cinste la nivel international.Programele de studii universitare oferite de Academia Navala "Mircea cel Batran" sunt certificate de Autoritatea Navala Romana (ANR) privind respectarea prevederilor International Maritime Organization (IMO) . Calitatea procesului de invatamant este certificata ISO 9001:2015 de catre Bureau Veritas.Academia Navala "Mircea cel Batran" isi are originea in Scoala Flotilei, infiintata prin Decizia Ministerului de Razboi nr.15 din 17 noiembrie 1872, cu sediul la Galati. Ulterior invatamantul superior de marina a evoluat sub diferite denumiri conform organizarilor si reorganizarilor invatamantului militar.Cu o traditie de 147 de ani in invatamantul romanesc de marina, Academia Navala "Mircea cel Batran" se bucura de un bun renume international, fiind una dintre cele mai bune universitati romanesti din domeniu (universitate de educatie si cercetare stiintifica), conform ierarhiei nationale realizata de Ministerul Educatiei Nationale.In cadrul ANMB isi desfasoara activitatea doua facultati: Facultatea de Inginerie Marina, care are o sectie militara si o sectie civila, si Facultatea de navigatie si Management Naval, care are doar sectie civila. Academia Navala "Mircea cel Batran" are ca prioritate programele de studii care sunt cerute de piata muncii.Pentru Facultatea de Inginerie Marina - Sectia de Marina Militara principalii beneficiari sunt Ministerul Apararii Nationale si Sistemul National de Aparare, iar pentru Facultatea de Navigatie si Management Naval - Sectia de Marina Civila si Facultatea de Inginerie Marina - Sectia de Marina Civila, in principal companiile de recrutare de personal navigant, transport maritim si operatorii portuari.Calitatea invatamantului este confirmata de nivelul de insertie pe piata muncii. Potrivit statisticilor, in decurs de 2 - 3 ani de la absolvire, 85-90% dintre absolventii Academiei Navale "Mircea cel Batran" isi gasesc un loc de munca.In ceea ce priveste sectia militara, cei interesati sa intre in serviciul Marinei Romane trebuie sa stie ca procedurile de admitere debuteaza la inceputul fiecarui an calendaristic si prevad o serie de etape pana la sustinerea examenului final organizat, de asemenea, tot in luna iulie. Pentru mai multe informatii, accesati aceasta pagina Academia Navala "Mircea cel Batran" organizeaza si desfasoara concurs de admitere in sesiuneaconform calendarului admiterii care poate fi consultat aici , pentru urmatoarele programe de studii (specializari) de marina civila de la cele doua facultati, dupa cum urmeaza:Si in acest an, organizarea si desfasurarea admiterii la facultati se va incadra in strategia privind mentinerea standardelor de calitate ridicate prin evaluarea corecta a nivelului de pregatire al candidatilor.Admiterea candidatilor se face prin aplicarea propriului regulament de organizare si desfasurare a admiterii, elaborat in fiecare an, cu respectarea metodologiei-cadru privind organizarea admiterii in institutiile de invatamant superior de stat si particulare, elaborata de Ministerul Educatiei Nationale.Regulamentul de organizare si desfasurare a admiterii, criteriile de selectie, inclusiv cifrele de scolarizare sunt in competenta Consiliului de Administratie al institutiei si sunt facute publice in fiecare an, cu cel putin sase luni inainte de sustinerea concursului de admitere.Academia Navala "Mircea cel Batran" acorda burse studentilor in conformitate cu reglementarile in vigoare, incercand astfel sa stimuleze performanta si sa sprijine studentii cu probleme sociale.Academia Navala "Mircea cel Batran" pune la dispozitia studentilor o infrastructura moderna , care le permite sa se pregateasca la standarde internationale.Un rol cheie in integrarea profesionala a studentilor il detine Biroul Programe Comunitare (BPC), care, prin serviciile sale, ofera studentilor sprijinul necesar in vederea integrarii acestora in campul muncii inca din perioada studiilor prin derularea programelor de mobilitati de tip ERASMUS+, organizarea intalnirilor periodice intre studenti si reprezentanti ai agentilor economici respectiv ai flotei maritime, workshop-uri si vizite ale studentilor la diverse companii.In cadrul programelor ERASMUS+, studentii pot petrece intre 3 si 12 luni la o alta universitate partenera din strainatate si primesc un grant de studiu sau plasament in strainatate de pana la 12 luni. Pentru mai multe detalii, aici Academia Navala "Mircea cel Batran" are parteneriate cu peste 20 de institutii de invatamant superior din tara si din strainatate si aproape 100 de agenti economici si institutii publice din industria navala (agentii de recrutare de personal navigant, operatori portuari, companii nationale, santiere navale, autoritati locale si nationale etc.) .