Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara a Banatului din Timisoara va aduce plusvaloare viitorului vostru si Romaniei

Miercuri, 03 Iulie 2019, ora 12:30

Va invitam intr-o Universitate care va aduce plusvaloare viitorului vostru si Romaniei!

Universitatea are circa 3.000 ha pe care studentii au posibilitatea sa-si desfasoare activitatile practice, esentiale in formarea lor ca specialisti in stiintele vietii.

Sunt specializari la care absorbtia este foarte aproape de 100%, ceea ce confirma necesitatea acestora pentru economia romaneasca.

Calendarul admiterii la ciclul universitar de licenta sesiunea 2019

Criteriul de admitere la licenta

Exista o vasta diversitate de posibilitati de angajare pentru tinerii absolventi ai universitatii.

Pentru inscrierea la admitere, candidatii/persoanele imputernicite, vor depune urmatoarele acte:

Centre regionale de admitere

Articol citit de 192 ori

Misiunea sa sociala, ca a tuturor universitatilor din lume, consta in transformarea universitatii intr-un centru de resurse educationale si de servicii oferite comunitatii.Pentru realizarea misiunii asumate, USAMVBT isi propune mai multe obiective, dintre care cele mai importante se refera la:➤ Imbogatirea, extinderea si conservarea cunostintelor de specialitate in domeniile de interes, in vederea formarii de specialisti cu pregatire superioara pentru economie, industrie, invatamant, stiinta, activitati sociale;➤ Urmarirea continua a calitatii procesului de formare, educare si cercetare;➤ Integrarea in sistemul european de invatamant superior, din punct de vedere structural, calitativ si al eficientei economice;➤ Modernizarea continua a sistemului de pregatire a personalului didactic, implicat in procesul formativ si de cercetare;➤ Aprecierea si echivalarea studiilor prin sisteme de evaluare agreate pe plan international;➤ Dezvoltarea unei cercetari stiintifice, in domeniul dezvoltarii rurale, la nivelul performantelor contemporane, prin promovarea unor programe de cercetare si dezvoltare tehnologica si prin sprijinirea dezvoltarii si diversificarii creativitatii si inovatiei stiintifice si tehnice;➤ Promovarea cooperarii interne si internationale, cu universitati prestigioase din domeniu;➤ Modernizarea serviciilor oferite studentilor in campusul universitar;➤ Implementarea unui management universitar, bazat pe cerintele moderne de calitate si finantare globala si compatibil cu sistemul de invatamant european, bazat pe credite transferabile.La Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara a Banatului "Regele Mihai I al Romaniei" , in functie de specializarea aleasa, studentii parcurg fie trei ani in zona biologiei, fie patru ani in spectrul specializarilor de inginerie, fie sase ani de medicina vete-rinara.Pentru biologie, pentru partea de inginerie - agricola, silvica si horticola, cadastrala, genetica, zootehnica, a produselor alimentare, a resurselor animaliere si a mediului - precum si pentru managementul in agroturism exista perspective reale de angajabilitate pe piata muncii din Romania.Referindu-ne la conditiile pe care le oferim studentilor nostri, trebuie sa ne laudam: avem unul dintre cele mai frumoase campusuri universitare din tara, care integreaza spatiile didactice, laboratoarele de cercetare, salile de seminarii si lucrari practice, amfiteatre dotate cu tehnologie audio-video de ultima generatie, partea de cazare si masa, precum si baza sportiva - cu terenuri de fotbal, handbal, baschet, volei si tenis -, nu doar pentru orele de educatie fizica, ci si pentru timpul liber.Si in acest an, Ministerul Educatiei Nationale ne-a alocat fonduri pentru continuarea investitiilor in amenajarea spatiilor de relaxare. In Campus exista si o Biserica Ortodoxa, in vecinatatea careia am dezvoltat o zona destinata promovarii si comercializarii produselor agroalimentare locale traditionale, de unde studentii si locuitorii din zona se pot aproviziona.Statiunea Didactica a Universitatii, aflata in imediata vecinatate a Campusului, s-a bucurat anul trecut dein modernizarea utilajelor agricole din dotare. Statiunea este in curs de extindere cu o baza de lucrari practice si cercetare in pomicultura, viticultura, plante medicinale si fitotehnie.Universitatea noastra are, deja, circa 3.000 ha pe care studentii au posibilitatea sa-si desfasoare activitatile practice, esentiale in formarea lor ca specialisti in stiintele vietii.La Cralovat, Universitatea gestioneaza circa 900 ha impadurite, unde studentii la Ingineria Mediului, Biologie si Sivicultura pot studia biodiversitatea "pe viu", desfasurand activitatile practice din sfera cinegeticii.Conexat bazei de cercetare a Universitatii, functioneaza si Statiunea Tinerilor Naturalisti, unde studentii pot studia elemente de piscicultura, avand la dispozitie si un parc dendrologic, ce include specii arboricole extrem de rare - alaturi de sere si solarii, de unde pleaca spre unitatile comerciale produse agroalimentare obtinute si cu contributia studentilor.Din punctul de vedere al dotarii materiale a spatiilor deopotriva destinate studiului si cercetarii aplicate, consider ca ne situam in prim-planul universitatilor din sfera stiintelor vietii.Trebuie remarcate si investitiile in relatia cu firmele interesate de parteneriate in asigurarea conditiilor optime de desfasurare a practicii studentilor - si ma gandesc la companiile din zona prelucrarii produselor agroalimentare (panificatie, mezeluri, conserve) ori din agroturism, la institutiile din domeniul cadastral, al protectiei mediului si silviculturii, al sanatatii publice.Dezvoltarea economica a zonei de vest a tarii constituie inca un avantaj pentru absolventi, data fiind "chimia" speciala ce opereaza intre Universitatea noastra si mediul socio-economic regional, care ofera o vasta diversitate de posibilitati de angajare pentru tinerii specialisti din domeniile noastre de expertiza.De subliniat este infiintarea invatamantului in limba engleza, in conditiile in care, evident, majoritar este cel cu predare in limba romana. In plus - acesta este al doilea an -, avem si specializari acreditate in limba franceza: la ingineria mediului si medicina veterinara la licenta, iar la master la industria alimentara si vinificatie. Universitatea noastra a investit si investeste constant in internationalizare.Un avantaj de reliefat este cel legat de mobilitarea studentilor. In fiecare an, vin studenti din peste 20 de tari - si nu doar din Europa. Acest program pe fonduri europene, castigate prin Erasmus+, ofera si studentilor nostri posibilitatea sa mearga la universitati din strainatate pentru o perioada de minimum 6 luni, pentru practica sau pentru studiu.Ca urmare a analizei stagiilor efectuate de studenti, s-au suplimentat locurile pentru mobilitate. Este o oportunitate foarte buna, sa profite de aceasta finantare, sa calatoreasca, sa cunoasca alte tari, alti studenti, alt mediu academic - e un avantaj si o lectie a maturitatii. Multi dintre ei au iesit pentru prima data din tara, in cadrul programului Erasmus, si vin cu o alta incredere in ei. Este o adevarata plusvaloare, atat pentru ei, cat si pentru Universitate.Am acordat o mare importanta consolidarii bunelor relatii cu mediul de afaceri si cu institutiile din sfera noastra de activitate, pentru a spori absorbtia absolventilor pe piata muncii. Astfel, nu avem nici o specializare unde absorbtia sa fie sub 50%.Un important avantaj pe care-l au unii dintre studenti nostri este acela ca sunt preluati de catre companiile interesate inca de pe bancile Universitatii. Din satistici, rezulta ca sunt specializari la care absorbtia este foarte aproape de 100%, ceea ce confirma necesitatea unor astfel de specializari pentru economia romaneasca.Faptul ca statul investeste in educatie este cat se poate de important. Mesajul meu catre viitorii nostri studenti este:O alta preocupare a conduceri USAMVBT este initierea de relatii de colaborare cu cat mai multe universitati din Europa, SUA, Asia, Africa. Suntem incurajati sa dezvoltam astfel de relatii atat de Ministerul Invatamantului, cat si de Consiliul National al Rectorilor. Prin specializarile pe care le avem si prin deschiderea dascalilor si a studentilor, putem dezvolta internationalizarea.As vrea sa remarc faptul ca, in mai, organizam Conferinta Internationala de Stiintele Vietii, la care vor participa universitati din 30 de tari. De asemenea, suntem implicati in contracte de cercetare pe programul Orizont 2020.Un important beneficiu al internationalizarii este atragerea de parteneri de peste hotare si cresterea gradului de vizibilitate mondiala. In prezent, derulam colaborari cu Texas University si Purdue University din SUA, cu Chonbuk National University din Coreea de Sud, iar in Africa avem parteneriate cu universitati din Maroc, Egipt, Tunisia si Algeria.De asemenea, avem relatii de colaborare cu universitati din Europa de est si din Eurasia - Georgia, Mongolia. Participam constant la targuri internationale din Europa, Africa si Asia, unde promovam imaginea Romaniei.In acest moment, in USAMVBT studiaza peste. Ne bucuram ca suntem pe un trend ascendent, cresterea fiind de 100-200 de studenti pe an.08.07.2019 - 26.07.2019 - Inscrieri(Luni-Vineri intre orele 800 -1500, Sambata intre orele 800-1200)26.07.2019 - Afisarea rezultatelor dupa ora 160029.07.2019 - Confirmarea locurilor bugetate30.07.2019 - Confirmarea locurilor cu taxa03.09.2019 - 19.09.2019 - Inscrieri(Luni-Vineri intre orele 800 -1500, Sambata intre orele 800-1200)19.09.2019 - Afisarea rezultatelor dupa ora 160020.09.2019 - Confirmarea locurilor bugetate si cu taxaDepartajarea candidatilor se va face pe baza mediei generale de admitere.- 80% media de la examenul de bacalaureat- 20% media aritmetica a anilor de studiu din liceu.- diploma de bacalaureat si foaie matricola (sau echivalente)- certificat de nastere;- acte de schimbare a numelui, daca este cazul (certificat de casatorie, sentinte judecatoresti, etc.)- pentru candidatii studenti / absolventi de studii superioare: diploma de bacalaureat si foaie matricola sau echivalente, respectiv diploma de licenta sau absolvire a unei facultati sau a unui colegiu, pentru cei care se inscriu la concurs ca sa urmeze un al doilea program de studiu;- pentru candidatii studenti: adeverinta din care sa rezulte calitatea de student,- adeverinta medicala tip din care sa rezulte ca persoana care se inscrie la admitere este apta pentru domeniul la care candideaza;- copie a cartii de identitate;- 3 fotografii color 3/4;- chitanta reprezentand taxa de inscriere;- fisa de inscriere;- dosar plic.- Primaria Pecica, Strada 2 150, Pecica 317235, Judetul Arad- Primaria Nadlac, Strada 1 Decembrie 24, Nadlac 315500, Judetul Arad- Sfantu Gheorghe, Liceul "Mikes Kelemen", Strada Kriza Janos nr. 1-3, Sfantu Gheorghe 520023, Judetul Covasna- Miercurea Ciuc, Liceul Tehnologic "Johannes Kajoni", Strada Toplita nr. 22, Miercurea Ciuc 530241, Judetul Harghita- Targu Jiu, Shopping City Targu-Jiu, Strada Termocentralei nr. 10, Targu Jiu, Judetul Gorj- Zalau, Activ Plazza Mall, str. Simion Oros, nr 3, Zalau 450045, Judetul Salaj- Deva, Colegiul National Pedagogic Regina Maria, str. Gh. Baritiu, nr. 2, Deva 330065, Judetul Hunedoara- Drobeta-Turnu Severin, Colegiu Tehnic Decebal, Str. Antoninii 2, Judetul Mehedinti- Resita, Liceul Teoretic Traian Vuia, Calea Caransebesului nr.2, Resita 320158, Judetul Caras-Severin