Universitatea din Bucuresti propune candidatilor la admiterea 2019 la licenta, master si doctorat peste 6.900 de locuri bugetate

Luni, 24 Iunie 2019, ora 14:30

Universitatea romaneasca cu cea mai buna reputatie in randul angajatorilor (QS World University Rankings)

Universitate comprehensiva: 93 de specializari la Licenta, 208 de specializari la Master si 21 de Scoli Doctorale

Sustinerea unui spirit competitiv: premii si distinctii obtinute de studenti la competitii internationale

Peste 1.000 de studenti ai Universitatii din Bucuresti urmeaza anual stagii de formare sau specializare in Europa de Vest, SUA, Canada, Japonia etc.

Cercetare si inovare, cu deschidere internationala, in scoli doctorale si la Institutul de Cercetari al Universitatii din Bucuresti

Facilitati de cazare: 19 camine cu peste de 5.200 locuri disponibile

Echitate si stimularea performantei: burse de merit, burse de studiu, burse sociale, burse pentru performante stiintifice

Pentru programele de licenta si master, concursul de admitere la facultatile Universitatii din Bucuresti se desfasoara in perioada 8-30 iulie 2019, iar data limita de afisare a rezultatelor este 30 iulie 2019. In schimb, pentru programele de doctorat, perioada este cuprinsa intre 2 si 20 septembrie 2019.Este important de precizat faptul ca fiecare facultate are propriul calendar, cuprins in perioada mai sus-mentionata. Datele pot fi consultate de toti cei interesati aici Pentru studiile universitare de licenta, Universitatea din Bucuresti ofera un numar de 3838 de locuri bugetate, in timp ce pentru candidatii la studii universitare de master, Universitatea din Bucuresti scoate la concurs un numar de 2845 de locuri bugetate.Mai multe informatii cu privire la numarul de locuri la buget de la fiecare facultate sunt disponibile aici Pe website-ul dedicat admiterii la Universitatea din Bucuresti pot fi consultate si informatii detaliate referitoare la admiterea la programele de licenta si master.Pentru cei care doresc sa candideze la una dintre scolile doctorale, Universitatea din Bucuresti ofera un numar de 296 de locuri bugetate, dintre care 149 cu bursa.Pentru a veni in sprijinul candidatilor, Universitatea din Bucuresti ofera cazare gratuita in caminul "Leu C", in limita locurilor disponibile, pentru 3 nopti. Cazarea va fi posibila in baza prezentarii, la administratia caminului, a legitimatiei de concurs si a actului de identitate.In plus, candidatii la admiterea 2019 la Universitatea din Bucuresti, beneficiaza si de acces gratuit in spatiul Gradinii Botanice "Dimitrie Brandza". De aceasta facilitate se pot bucura alaturi de alte trei persoane. Gradina Botanica a Universitatii din Bucuresti poate fi vizitata in mod gratuit in perioada 8-30 iulie 2019, zilnic, in intervalul orar 08:00-20:00. Accesul se face pe baza legitimatiei de participant la concursul de admitere la Universitatea din Bucuresti.Universitatea din Bucuresti va comunica periodic informatii cu privire la calendarul, numarul de locuri, precum si situatia inscrierilor.Toti cei interesati sunt invitati sa urmareasca pagina de Facebook a Universitatii din Bucuresti, fb.me/unibuc.ro , precum si website-urile UniBuc.ro admitere.unibuc.ro si cele ale facultatilor. Datele de contact ale facultatilor pot fi accesate aici Principalul obiectiv al Universitatii din Bucuresti este de a obtine cea mai inalta calitate a serviciilor educationale si a activitatii de cercetare, adoptand standarde competitive, de nivel international, si manifestand o preocupare continua pentru asigurarea calitatii, colaborare interdisciplinara, leadership si excelenta activitatii profesorilor si angajatilor. Universitatea din Bucuresti este considerata cea mai importanta institutie de invatamant, cercetare si cultura din Romania, dobandind, in cei peste 150 de ani de existenta, un solid prestigiu national si international.Face parte dintr-o colectivitate intelectuala globala care activeaza in sensul protejarii si perpetuarii valorilor academice, precum si al promovarii diversitatii si a colaborarilor internationale.Fiind un important si influent actor in cadrul comunitatii, poarta cu ea atat responsabilitatea, cat si obligatia de a servi drept deschizator de drumuri si model.Universitatea din Bucuresti ofera numeroase programe de studii, la toate nivelurile si formele de pregatire universitara: 93 de specializari de licenta, 208 programe de masterat, peste 30 de programe in limbi straine, 21 de programe de doctorat, programe de reconversie profesionala si de perfectionare. Toate programele oferite sunt acreditate sau autorizate.In cadrul UniBuc functioneaza si programe de studii organizate in colaborare cu universitati prestigioase din strainatate. Absolventii acestor programe pot primi diplome din partea Universitatii din Bucuresti si a universitatii partenere. Diplomele acordate de UB sunt recunoscute in majoritatea tarilor lumii.Universitatea din Bucuresti este si unul dintre cele mai importante centre de cercetare stiintifica din tara. In cadrul Universitatii functioneaza Institutul de Cercetare al UB, precum si peste 80 de departamente si centre de cercetare, cele mai multe dintre ele lucrand in colaborare cu centre stiintifice similare din strainatate si avand statutul de excelenta la nivel european.Mai mult decat atat, Universitatea noastra dispune de baze proprii de cercetare la Sinaia, Braila, Orsova si statii pilot in alte localitati din tara.Universitatea din Bucuresti este integrata intr-o puternica retea de colaborare internationala: 300 de acorduri de colaborare bilaterala cu universitati din 52 de tari.Anual, peste 1000 de studenti ai UniBuc efectueaza, in cadrul unui mare numar de programe academice, stadii de formare sau de specializare in universitati din Europa de Vest, SUA, Canada, Japonia etc.Universitatea din Bucuresti are cele mai bune performante la nivelul sistemului de invatamant superior romanesc - confirma clasamentul, cel mai cunoscut ranking global al universitatilor pin functie de domeniile de studiu si cercetare.Totodata, UniBuc este si singura universitate din Romania care apare in topulcu o pozitionare in marja 301-500, dovedindu-si astfel reputatia pe care o are in randul angajatorilor.In prezent, Universitatea din Bucuresti are aproape 32.000 de studenti si peste 1.300 de cadre didactice titlulare.