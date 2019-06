Universitatea din Craiova, in elita educatiei antreprenoriale superioare

Cel mai important furnizor de know-how din sud-vestul Romaniei!

Cea mai avansata infrastructura de cercetare si dezvoltare in stiinte aplicate din Romania (INCESA)

Parteneriate si proiecte pentru educatia superioara antreprenoriala

Partener academic strategic pentru mai bine de 250 de universitati din lume

Oferta educationala a Universitatii din Craiova,

Licenta, iulie-septembrie 2019

Universitatea din Craiova ofera posibilitatea pregatirii in 97 de programe de licenta si 92 de programe de master, repartizate pe cinci din cele sase domenii de studii existente in acest moment la nivel national.Si oferta educationala pentru formare continua este substantiala, incluzand 32 de programe postuniversitare si 11 programe de conversie.Universitatea din Craiova ofera si, avand acreditate programele de invatamant respective la forma de invatamant cu frecventa.Universitatea din Craiova se numara printre cele mai importante institutii organizatoare de doctorat din Romania: 26 de domenii si 100 de conducatori de doctorat afiliati scolilor doctorale.Studentii Universitatii din Craiova au la dispozitie o infrastructura de pregatire si cercetare de ultima generatie, precum si parteneriate extrem de solide cu mediul socio-economic si cu cel a cademic international - Universitatea din Craiova este partener academic strategic pentru mai bine de 250 de universitati din lume.- Burse de performanta- Burse de merit- Burse sociale- Burse de ajutor social ocazional- Burse de voluntariat- Burse privatese acorda:- sustinerii studentilor cu rezultate deosebite in activitatea organizatorica, stiintifica, cultural-artistica sau sportiva, in activitatile-suport din universitate/facultate.- lunar, pe o perioada aprobata de catre Consiliul de Administratie.se acorda:- studentilor implicati in activitati de cercetare aplicata cu finalitate si utilitate dovedite pentru partenerii si beneficiarii Universitatii din Craiova;- studentilor implicati in activitati de cercetare aplicativa desfasurate in vederea realizarii unor instrumente, produse, servicii sau proceduri care au ca scop rezolvarea unor probleme ale Universitatii din Craiova;- studentilor implicati in promovarea cercetarii, inovarii si transferului de tehnologie si cunoastere prin desfasurarea unor activitati suport aprobate in prealabil de Consiliul de Administratie;- studentilor care obtin rezultate deosebite la manifestari extracurriculare, in afara domeniului de studiu la care sunt inmatriculati.- lunar, pe o perioada aprobata de catre Consiliul de Administratie.Studentii pot primi si burse de la persoane fizice sau juridice - agenti economici, asociatii nonguvernamentale, fundatii etc. - pe baza de contract incheiat direct cu studentii.Universitatea din Craiova ofera aproximativ 3100 de locuri de cazare in cele 14 camine studentesti (plus unul la Drobeta-Turnu Severin) in patru campusuri:Proiectele institutiei din Banie se inscriu in strategia de imbunatatire a calitatii pregatirii studentilor si au ca obiectiv major cresterea numarului de absolventi de invatamant superior din domenii de specializare inteligenta.Universitatea din Craiova a dezvoltat peste 200 de parteneriate cu agentii economici de prima marime de la nivel regional si national. Acestia acorda burse studentilor merituosi, se implica in proiectele lor si ale Universitatii. Universitatea din Craiova se mandreste si cu o reusita unica in peisajul antreprenoriatului.Printr-un ONG pe care l-a fondat (EDUCOL - Asociatia pentru Educatie SV Oltenia) a obtinut o finantare internationala de peste 1 milion de dolari (pe platforma GlobalGiving), prin care a infiintat, impreuna cu Primaria Craiova si Fundatia Ford, un Centru de Resurse si Angajament in care deruleaza un program de antreprenoriat social.Universitatea din Craiova este lider in ceea ce priveste dezvoltarea conceptului de universitate antreprenoriala. Astfel, valoarea contractelor de cercetare cu mediul economic a depasit suma de un milion si jumatate de euro, valoarea totala a proiectelor pe fonduri europene aflate in implementare este de peste 66 milioane de lei, iar a propunerilor trecute de faza de eligibilitate, unele dintre ele aflate in stadiul final al incheierii contractelor, este de peste 288 milioane lei.Mai mult, valoarea proiectelor in parteneriat cu comunitatea locala, ONG-uri relevante, cu administratia locala pentru promovarea proiectelor de antreprenoriat social este de peste 10 milioane de lei.Proiecte care sustin practica de specialitate, proiecte care sustin educatia antreprenoriala, proiecte finantate de mari companii interesate de studentii si absolventii nostri, toate acestea fac din Universitatea din Craiova institutia de invatamant superior cu dezvoltarea cea mai rapida in ultimii ani.(invatamant la zi): 55 locuri la buget si 45 locuri cu taxa(IFR): 75 locuri cu taxa(invatamant la zi): 27 locuri la buget si 33 locuri cu taxa(invatamant la zi): 32 locuri la buget si 18 locuri cu taxa(invatamant la zi): 29 locuri la buget si 21 locuri cu taxa(invatamant la zi): 28 locuri la buget si 22 locuri cu taxaConditii de admitere: concurs de dosare. Media examenului de Bacalaureat - 100%Absolventii Facultatii de Agronomie pot activa in management agricol, silvicultura, protectia plantelor, agricultura, ecologie, inbunatatiri funciare, controlul calitatii produselor alimentare (industria carnii, laptelui, uleiului, zaharului, panificatie, industria berii, industria vinului), politia vamala, consultanta agricola, irigatii si ameliorarea solului, control vamal, agro-turism, protectia mediului, topografie si cadastru, fitofarmacie, industria alimentara, mecanizarea agriculturii, cercetare in agricultura, silvicultura, geodezie, topografie, expertiza in agricultura, alimentatie, imobiliare, silvicultura, invatamant.Toate detaliile, aici: http://www.agro-craiova.ro/ (invatamant la zi): 80 locuri la buget si 20 locuri cu taxa: 40 locuri la buget si 15 locuri cu taxa(invatamant la zi): 65 locuri la buget si 15 locuri cu taxa(lb. en.): 66 locuri la buget si 14 locuri cu taxa(invatamant la zi): 34 locuri la buget si 16 locuri cu taxa(invatamant la zi) si Robotica (invatamant la zi): 35 locuri la buget si 15 locuri cu taxaprogramatori si dezvoltatori software, arhitecti de solutii IT, proiectare si operare baze de date, asigurarea calitatii produselor software/hardware, automatica, controlul proceselor industriale, ingineria reglarii automate, linii flexibile de fabricatie, instalarea si mentenanta robotilor industriali, electronica de mare putere, operatori infrastructura telecom, customer support, client service.Toate informatiile aici: http://www.ace.ucv.ro/ (invatamant la zi): 168 locuri la buget si 168 locuri cu taxa(IFR): 100 locuri cu taxa(invatamant la zi): 40 locuri la buget si 40 locuri cu taxa(Drobeta-Turnu Severin) (invatamant la zi): 27 locuri la buget si 53 locuri cu taxajudecator, procuror, avocat, consilier juridic, notar, executor judecatoresc, magistrat asistent, practician in insolventa, asistent judiciar, mediator, grefier cu studii superioare, functionar in administratia publica, functii de specialitate in institutiile europene (Curtea de Justitie a Uniunii Europene, Curtea Europeana a Drepturilor Omului, Consiliul Uniunii Europene s.a.), cadru didactic in invatamantul superior etc.Toate detaliile aici: http://drept.ucv.ro/ - Drobeta-Turnu Severin (invatamant la zi): 19 locuri la buget si 21 locuri cu taxa(invatamant la zi): 30 locuri la buget si 10 locuri cu taxa(invatamant la zi): 53 locuri la buget si 7 locuri cu taxa(invatamant la zi): 20 locuri la buget si 10 locuri cu taxa(invatamant la zi): 67 locuri la buget si 23 locuri cu taxa(ID): 50 locuri cu taxa(invatamant la zi) - Drobeta-Turnu Severin: 24 locuri la buget si 16 locuri cu taxa(invatamant la zi): 33 locuri la buget si 7 locuri cu taxa(invatamant la zi) / in limba engleza: 24 locuri la buget si 6 locuri cu taxa(invatamant la zi): 75 locuri la buget si 15 locuri cu taxa(ID): 50 locuri cu taxa(invatamant la zi) - Drobeta-Turnu Severin: 23 locuri la buget si 17 locuri cu taxa(invatamant la zi): 54 locuri la buget si 26 locuri cu taxa(ID): 125 locuri cu taxa(invatamant la zi) - Drobeta-Turnu Severin: 18 locuri la buget si 22 locuri cu taxa(invatamant la zi): 30 locuri la buget si 7 locuri cu taxaFinante, Banci, Piata de capital, Contabilitate, Audit, Consultanta fiscala, Expertiza contabila, Administratie publica centrala si locala, IT, Comert, Turism, Servicii, Afaceri internationale, Marketing.Toate detaliile, aici: http://feaa.ucv.ro/one/index.php?lang=ro (invatamant la zi): 46 locuri la buget si 103 locuri cu taxa(invatamant la zi) la Drobeta-Turnu Severin: 15 locuri la buget si 44 locuri cu taxa(invatamant la zi): 35 locuri la buget si 114 locuri cu taxa(invatamant la zi) la Drobeta-Turnu Severin: 9 locuri la buget si 50 locuri cu taxasport de performanta, invatamant, spitale, centre de recuperare, unitati cu caracter/departament sportiv.Toate detaliile, aici: http://cis01.central.ucv.ro/educatie_fizica-kineto/ (invatamant la zi): 40 locuri la buget si 20 locuri cu taxa(invatamant la zi): 24 locuri la buget si 16 locuri cu taxa(invatamant la zi): 29 locuri la buget si 31 locuri cu taxa(invatamant la zi): 34 locuri la buget si 26 locuri cu taxa(invatamant la zi): 27 locuri la buget si 33 locuri cu taxahorticultura, peisagistica, ingineria produselor alimentare, biologie, ingineria mediului, protectia plantelor, stiintele solului, conservarea biodiversitatii, managementul ecosistemelor antropice, pentru sectoarele de productie, cercetare, invatamant, servicii, management si consultanta, expertiza, analize si determinari de laborator, business, finantarea investitiilor rurale, managementul integrat al productiei horticole si agroalimentare, dezvoltarea spatiului rural etc.Toate detaliile, aici: http://horticultura.ucv.ro/horticultura/ (invatamant la zi): 30 locuri la buget si 3 locuri cu taxa(invatamant la zi): 65 locuri la buget si 3 locuri cu taxa(frecventa redusa): 30 locuri cu taxa(invatamant la zi): 65 locuri la buget si 3 locuri cu taxa(invatamant la zi): 35 locuri la buget si 3 locuri cu taxa(invatamant la zi): 40 locuri la buget si 3 locuri cu taxaAbsolventii Facultatii de Inginerie Electrica pot lucra in companii industriale multinationale si autohtone, in constructii de masini, producatori de echipamente,producere-transport-distributie a energiei electrice si serviciile aferente, in companii de transport, firme de montaj-exploatare-mentenanta instalatii specifice, institute de cercetare-dezvoltare, laboratoare de incercari, agenti economici specilizati in protectia mediului siin invatamant.Toate detaliile, aici: http://ie.ucv.ro/ (invatamant la zi): 10 locuri la buget si 5 locuri cu taxa(invatamant la zi) (engleza, franceza, italiana, germana, spaniola): 61 locuri la buget si 59 locuri cu taxa(ID) (engleza, franceza, italiana, germana, spaniola): 40 locuri cu taxa(invatamant la zi) (engleza, franceza) la Drobeta-Turnu Severin: 25 locuri la buget si 15 locuri cu taxa(invatamant la zi): 71 locuri la buget si 49 locuri cu taxa(engleza, franceza) (invatamant la zi): 19 locuri la buget si 11 locuri cu taxa(invatamant la zi): 40 locuri la buget si 35 locuri cu taxa(invatamant la zi): 22 locuri la buget si 18 locuri cu taxa(invatamant la zi): 5 locuri la buget si 3 locuri cu taxa(invatamant la zi): 4 locuri la buget si 4 locuri cu taxa(invatamant la zi): 6 locuri la buget si 9 locuri cu taxa: 9 locuri la buget si 6 locuri cu taxa(comunicare audiovizuala, scenaristica, publicitate media, filmologie): 11 locuri la buget si 1 loc la taxa(invatamant la zi): 20 locuri la buget si 40 locuri cu taxa(invatamant la zi) - Drobeta-Turnu Severin: 20 locuri la buget si 40 locuri cu taxaFacultatea de Litere ofera. Absolventii pot deveni profesori, traducatori, scriitori, specialisti in PR, redactori, prezentatori, fotojurnalisti, actori, solisti, instrumentisti, dirijori sau manageri.Toate detaliile, aici: http://litere.ucv.ro/litere/ (invatamant la zi): 87 locuri la buget si 33 locuri cu taxa(invatamant la zi): 40 locuri la buget si 50 locuri cu taxa(invatamant la zi): 50 locuri la buget si 40 locuri cu taxa(invatamant la zi): 36 locuri la buget si 24 locuri cu taxa(invatamant la zi) - la Drobeta-Turnu Severin: 29 locuri la buget si 21 locuri cu taxa(invatamant la zi) - la Drobeta-Turnu Severin: 28 locuri la buget si 2 locuri cu taxa(invatamant la zi) - la Drobeta-Turnu Severin: 40 locuri la buget si 20 locuri cu taxaindustria automotive, institute de cercetari si testari in domeniile: autovehicule, transporturi, inginerie industriala, inginerie civila, ingineria mediului, ingineria materialelor; proiectare asistata de profil (CAD-CAM-CAE); societati cutehnologii moderne (de fabricatie, de constructii, de logistica); unitati de productie si mentenanta; organisme de certificare-control (R.A.R., A.R.R., I.S.C.T.R., metrologie, asigurari); invatamant de specialitate etc.Toate detaliile, aici: http://mecanica.ucv.ro/ (invatamant la zi): 50 locuri la buget si 50 locuri cu taxa(invatamant la zi): 10 locuri la buget si 20 locuri cu taxa(pictura si sculptura) (invatamant la zi): 10 locuri la buget si 20 locuri cu taxaprofesori de teologie sau de desen, preoti, diaconi, pictori de icoane sau de biserici, sculptori, restauratori de monumente religioase, artisti plastici, ghizi de arta, galeristi sau consilieri artistici.Toate detaliile, aici: http://teologie.central.ucv.ro/ (invatamant la zi): 25 locuri la buget si 5 locuri cu taxa: 25 locuri la buget si 5 locuri cu taxa(invatamant la zi): 20 locuri la buget si 5 locuri cu taxa(invatamant la zi): 40 locuri la buget si 5 locuri cu taxa(invatamant la zi): 135 locuri la buget si 20 locuri cu taxa(invatamant la zi): 26 locuri la buget si 10 locuri cu taxa(invatamant la zi): 20 locuri la buget si 15 locuri cu taxa(invatamant la zi): 20 locuri la buget si 5 locuri cu taxa(invatamant la zi): 32 locuri la buget si 58 locuri cu taxa(invatamant la zi): 30 locuri la buget si 60 locuri cu taxaAbsolvirea acestei facultati le ofera studentilor numeroase oportunitati de cariera. Acestia pot lucra cu usurinta in invatamant, in IT, in laboratoare de cercetare aplicata din cadrul armatei, politiei, unitatilor industriale si muzeelor, in managementul turismului, in urbanism si arhitectura, cadastru si cartografie, meteorologie, hidrologie, topografie, inginerie mecanica, dezvoltari de afaceri in internet, comunicatii Wireless, specializare in aparate electro-medicale, in programare, in analiza datelor, in banci si multe altele.Toate informatiile: http://msn.ucv.ro/ (invatamant la zi): 22 locuri la buget si 28 locuri cu taxa(invatamant la zi): 20 locuri la buget si 30 locuri cu taxa(invatamant la zi): 19 locuri la buget si 56 locuri cu taxa(invatamant la zi): 16 locuri la buget si 84 locuri cu taxa(invatamant la zi): 24 locuri la buget si 76 locuri cu taxa(invatamant la zi): 24 locuri la buget si 76 locuri cu taxaAbsolventii Facultatii de Stiinte Sociale pot lucra in muzeografie, arheologie, administratie publica, asistenta publica, istorie, invatamant preuniversitar, stiinte politice, filosofie, mass-media, cercetare stiintifica, politica, invatamant universitar, diplomatie, comunicare, cercetare de piata, sociologie, organizatii non-guvernamentale, resurse umane.Toate detaliile, aici: http://stiintesociale.ucv.ro/