Traditia Universitatii Tehnice de Constructii Bucuresti (UTCB) porneste din anul 1818, de cand fondatorul invatamantului in limba romana in Tara Romaneasca, marele iluminist si patriot Gheorghe Lazar, infiinteaza la Bucuresti, la manastirea Sfantu Sava, "o Academie cu stiinta, chiar in limba maicii sale", in cadrul careia apare prima scoala tehnica in care au fost pregatiti, intr-o grupa speciala, primii ingineri hotarnici.Universitatea continua aceasta traditie, contribuind la formarea de specialisti in mai multe domenii, de la constructii civile, industriale si agricole, la inginerie si management, la drumuri si poduri, instalatii, hidrotehnica, geodezie si utilizarea utilajelor tehnologice.Iar interesul pentru a construi, pentru a proiecta si a executa lucrarile de constructii si pentru a exploata cladirile se vede si in piata muncii, companiile din domeniul constructiilor fiind interesate sa angajeze tinerii studenti inca din anii studentiei.Participarile companiilor romanesti si multinationalelor la targul ConstructFest organizat de Asociatia Studentilor la Constructii din Bucuresti, disponibilitatea companiilor de a primi studenti in cadrul programelor de practica si de anunturile de recrutare de la avizierele facultatii confirma acest interes.In anul 2019, numarul de locuri disponibile la admitere la Facultatea de Constructii Civile, Industriale si Agricole din Universitatea Tehnica de Constructii Bucuresti este repartizat astfel:- pentru specializarile constructii civile industriale si agricole; inginerie urbana si dezvoltare regionala;- pentru specializarile Inginerie structurala; Ingineria cladirilor;; Proiectarea constructiilor civile si industriale in zone seismice; Tehnologia si managementul lucrarilor de constructii; Dezvoltare urbana si regionala.Prin combinarea cunostintelor de afaceri si management cu expertiza tehnica, programele de inginerie si management sunt concepute sa aiba un rol esential in pregatirea urmatoarelor generatii de manageri in domeniul constructiilor.In cadrul Facultatii de Constructii Civile, Industriale si Agricole se pot efectua studii in domeniul Inginerie si management, care include specializarea Inginerie si management in constructii la nivelul programului de studii universitare de licenta si Managementul proiectelor in constructii la nivelul programului de studii universitare de masterat.Specializarea de Inginerie si management in constructii contribuie la dezvoltarea abilitatilor si cunostintelor tehnice si de afaceri si management care permit gestionarea costurilor implicate in proiecte de constructii de la inceperea proiectului pana la finalizare. Astfel, studentii invata sa utilizeze eficient resursele, pastrand in acelasi timp atentia asupra calitatii, standardelor de calitate si cerintelor clientului.Specializarea Managementul proiectelor in constructii devine din ce in ce mai atractiva pe piata fortei de munca, in conditiile in care a devenit din ce in ce mai importanta gestionarea in conditii de eficienta si eficacitate a proiectelor de constructii. In cadrul studiilor de master, sunt dezvoltate abilitati si cunostinte care sa le permita sa planifice si sa coordoneze executia proiectelor de constructii.La final, absolventii studiilor de master, absolventii vor putea oferi expertiza in faza de proiectare a proiectelor de constructie prin facilitarea unei estimari mai bune a costurilor si a implicatiilor functionale, vor putea participa la procesele de licitatie pentru proiectele de constructie si putea gestiona subcontractantii pentru a furniza diferite etape ale procesului de constructie de la inceput pana la finalizare.Programul de studii ofera absolventilor posibilitatea de a lucra la proiecte complexe de constructii, precum si la proiecte de investitii cu finantare europeana, abilitatile si cunostintele dobandite aducand beneficii semnificative in dezvoltarea carierei profesionale in domeniul constructiilor.Programul de studii este autorizat si la nivel international de International Project Management Association (IPMA), confirmand calitatea pregatirii oferite, a imbinarii aspectelor teoretice cu experienta profesionala!- Sambata si Duminica nu se fac inscrieri- In ultima zi se fac inscrieri pana la ora 13:00.Inscrierile la specializarile de licenta si master din domeniul inginerie si management se fac in CAMPUS TEI - Bd. Lacul Tei nr. 122-124, sector 2.Pentru mai multe detalii privind admiterea la programele de studii ale Universitatii Tehnice de Constructii Bucuresti, accesati paginile internet - https://utcb.ro/studiaza/licenta/admitere/ si https://utcb.ro/studiaza/master/admitere/ Va asteptam!