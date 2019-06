Academia de Studii Economice din Bucuresti - coordonate universitare internationale. Admitere 2019

Extras ASE in Top Shanghai 2018

Informatii complete despre admitere se gasesc pe pagina special dedicata Admitere ASE 2019 ASE este liderul invatamantului superior economic si de administratie publica din Romania si Europa de Sud-Est, cu o buna reputatie internationala, concretizata in numeroase contracte de colaborare si parteneriate in intreaga lume si in situarea pe pozitii notabile in clasamentele internationale de prestigiu.In Top Shanghai , clasamentul cu cea mai mare autoritate din lume, ASE este cea mai bine pozitionata universitate romaneasca pentru domeniile Economie, Administratie publica, Administrarea afacerilor si Management.ASE ocupa locul 201-300 in domeniul Stiinte economice, in care sunt incluse 500 de institutii de invatamant superior din intreaga lume.In anul 2018, ASE a intrat in Top Shanghai cu inca trei domenii: Administratie publica (locul 151-200), Administrarea afacerilor (locul 201-300) si, respectiv, Management (locul 401-500).Din clasamentul Shanghai Ranking's Global Ranking of Academic Subjects 2018 fac parte peste 4000 de universitati si 54 de subdomenii din cadrul urmatoarelor domenii fundamentale: stiintele naturii, inginerie, stiintele vietii, stiinte medicale si stiinte sociale.Criteriile luate in considerare sunt: numarul de publicatii in domeniul de specialitate, impactul citarilor in baza de date InCites ale publicatiilor din domeniul de specialitate, ponderea publicatiilor scrise in colaborare cu autori internationali, numarul articolelor publicate in jurnale de top din domeniul de specialitate, numarul cadrelor didactice castigatoare ale unui premiu de prestigiu in domeniul respectiv.Academia de Studii Economice din Bucuresti este universitatea cu cea mai buna reputatie in randul angajatorilor din Romania, conform prestigiosului clasament QS World University Rankings 2018 , statut confirmat si de studiile proprii efectuate in randul absolventilor, care arata ca 81,35% dintre acestia se angajeaza in mai putin de 3 luni de la terminarea facultatii.Clasamentul arata ca ASE isi pastreaza pozitia in top 301-350 din lume in subdomeniul Economie si Econometrie, fiind pe locul intai intre universitatile romanesti prezente in aceasta categorie.In acelasi clasament, ASE este a doua universitate din Romania la doua criterii: numarul de cadre didactice internationale si impactul in mediul online. Acest din urma indicator reflecta anvergura prezentei universitatii in mediul virtual, calitatea si eficienta comunicarii institutionale online.QS World University Rankings este un clasament anual, care ia in calcul urmatoarele criterii de clasificare: reputatia academica, reputatia in randul angajatorilor, numarul de cadre didactice raportat la numarul de studenti, cadrele didactice cu doctorat, citarile internationale ale publicatiilor membrilor comunitatii universitare, numarul de lucrari raportat la numarul de cadre didactice, numarul de cadre didactice internationale, numarul de studenti internationali, impactul institutiei in mediul online.ASE ocupa, precum si locul 501+ in lume in domeniul Administrarea afacerilor si economie, in clasamentul Times Higher Education World University Rankings 2019 by Subject Clasamentul analizeaza cele mai bune universitati de cercetare si predare din lume pe baza unui set de indicatori, care evalueaza calitatea predarii si a mediului de invatare, calitatea, volumul si impactul cercetarii stiintifice, gradul de internationalizare a universitatii si relatia cu mediul de afaceri.ASE este pozitionata pe locul 101-200 in clasamentul Times Higher Education University Impact Rankings 2019 . Acest clasament reflecta impactul universitatii in societate, conform obiectivelor de dezvoltare durabila ale ONU.- locul 101-200 in clasamentul general;- locul 201-300 in clasamentul privind calitatea educatiei;- locul 38 in clasamentul privind egalitatea de gen;- locul 9 in clasamentul privind conditii de munca decente si crestere economica;- locul 79 in clasamentul privind impactul in industrie, inovare si infrastructura;- locul 101-200 in clasamentul privind reducerea inegalitatilor;- locul 201-300 in clasamentul privind angajamentul in realizarea obiectivelor de dezvoltare durabila.Clasamentul ierarhizeaza peste 450 de universitati din 76 de tari, evaluate pe baza obiectivelor de dezvoltare durabila ale ONU: Sanatate si bunastare, Educatie de calitate, Egalitate de gen, Conditii de munca decente si crestere economica, Industrie, inovatie si infrastructura, Reducerea inegalitatilor, Orase si comunitati durabile, Consum si productie responsabile, Actiune climatica, Pace, justitie si institutii eficiente, Parteneriate pentru realizarea obiectivelor.Pozitionarea de succes in clasamentele internationale este o recunoastere a calitatii proceselor de educatie si cercetare stiintifica derulate in Academia de Studii Economice din Bucuresti.