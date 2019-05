Academia de Studii Economice din Bucuresti - oferta educationala pentru admiterea la programele de studii universitare de licenta 2019

Ziare.

● la invatamantul cu frecventa - 2 860 de locuri la buget si 3 399 de locuri la taxa;● 950 de locuri pentru invatamantul la distanta si cu frecventa redusa ASE ofera 24 de programe universitare de licenta la invatamantul cu frecventa, care pot fi urmate in limbile romana, engleza, franceza sau germana si 11 - pentru invatamantul la distanta si cu frecventa redusa.Inscrierile pentru admiterea la programele universitare de licenta au loc in perioada, intre orele 8:00 - 16:00.Admiterea se desfasoara prin concurs, bazat pe:● eseu motivational;● proba scrisa de competenta lingvistica - pentru candidatii care opteaza pentru programe cu predare in limba straina;● media generala de admitere, calculata ca medie ponderata intre media obtinuta la examenul de bacalaureat (70%) si media anilor de studii (30%).Informatii complete despre admiterea la ASE pot fi consultate pe pagina dedicata Admiterii 2019 , care reflecta intreg procesul de admitere, cu precizari actualizate permanent despre calendarul admiterii, metodologie, continutul dosarului de inscriere, pasii candidatului, rezultatele admiterii s.a.ASE pune la dispozitia viitorilor sai studenti aproape 3 400 de burse de performanta, studiu si sociale, peste 500 de burse Erasmus, peste 5 000 de locuri in caminele proprii, numeroase parteneriate pentru stagii si practica la firme de top, 400 000 de volume in biblioteca, spatii moderne de invatamant, alte facilitati de invatare.ASE este o universitate de cercetare avansata si educatie, cu o buna reputatie internationala, concretizata in situarea pe pozitii notabile in clasamentele internationale de prestigiu:● ASE este cea mai bine pozitionata dintre universitatile romanesti prezente in Top Shanghai , clasamentul cu cea mai mare autoritate din lume, in domeniile Economie, Administratie publica, Administrarea afacerilor si Management;● ASE este universitatea cu cea mai buna reputatie in randul angajatorilor din Romania, conform clasamentului QS World University Rankings 2018 ; 81,35% dintre absolventi isi gasesc de lucru in mai putin de 3 luni de la terminarea facultatii;● ASE ocupa locul 1 in Romania in domeniul Stiintelor sociale, precum si locul 501+ in lume in domeniul Administrarea afacerilor si economie, in clasamentul Times Higher Education World University Rankings 2019 by Subject ● ASE este pozitionata pe locul 101-200 in clasamentul Times Higher Education University Impact Rankings 2019