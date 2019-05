Academia de Studii Economice din Bucuresti - oferta educationala pentru admiterea la programele de studii universitare de masterat si doctorat 2019

Ziare.

com

ASE ofera 76 de programe universitare de masterat, care pot fi urmate in limbile romana, engleza, franceza sau germana.Inscrierile la masterat au loc in perioada, intre orele 8:00 - 16:00.Admiterea la masterat se face prin concurs, candidatii fiind ierarhizati in functie de media de admitere, calculata ca medie ponderata intre:● rezultatele obtinute la testul grila/ interviul de specialitate - 40% si● media examenului de finalizare a studiilor universitare de licenta - 60%.Pentru programele cu predare in limbi straine, se sustine o proba de competenta lingvistica tip interviu notata cu calificativul admis/respins.Academia de Studii Economice din Bucuresti ofera doua programe MBA, organizate de Facultatea Bucharest Business School: MBA Romano-Canadian si MBA Romano-Francez INDE. Ambele programe MBA sunt cu predare in limba engleza. Desfasurarea admiterii la aceste programe are conditii speciale, care pot fi consultate pe paginile http://www.canadian-mba.ro/ si respectiv http://www.inde.ro/ Academia de Studii Economice din Bucuresti scoate la concurs peste 380 de locuri, la cele 10 programe universitare de doctorat , in domeniile fundamentale Stiinte economice si Drept: Administrarea afacerilor, Cibernetica si statistica, Contabilitate, Economie, Economie si afaceri internationale, Finante, Informatica economica, Management, Marketing, Drept.Studiile universitare de doctorat se desfasoara la forma de invatamant cu frecventa si cu frecventa redusa, in limba romana sau intr-o limba de circulatie internationala (engleza, germana, franceza).Inscrierile la doctorat au loc in perioada, intre orele 9:00 - 13:00 si 15:00 - 18:00.Concursul de admitere la doctorat consta in doua probe: testul de competenta lingvistica si examenul de specialitate.Informatii complete despre admiterea la ASE pot fi consultate pe pagina dedicata Admitere ASE 2019, care reflecta intreg procesul de admitere, cu precizari actualizate permanent despre calendarul admiterii, metodologie, continutul dosarului de inscriere, pasii candidatului, rezultatele admiterii s.a.ASE este o universitate de cercetare avansata si educatie, cu o buna reputatie internationala, concretizata in situarea pe pozitii notabile in clasamentele internationale de prestigiu:● ASE este cea mai bine pozitionata dintre universitatile romanesti prezente in Top Shanghai , clasamentul cu cea mai mare autoritate din lume, in domeniile Economie, Administratie publica, Administrarea afacerilor si Management;● ASE este universitatea cu cea mai buna reputatie in randul angajatorilor din Romania, conform clasamentului QS World University Rankings 2018 ; 81,35% dintre absolventi isi gasesc de lucru in mai putin de 3 luni de la terminarea facultatii;● ASE ocupa locul 1 in Romania in domeniul Stiintelor sociale, precum si locul 501+ in lume in domeniul Administrarea afacerilor si economie, in clasamentul Times Higher Education World University Rankings 2019 by Subject ● ASE este pozitionata pe locul 101-200 in clasamentul Times Higher Education University Impact Rankings 2019