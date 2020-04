ASE Bucuresti ocupa primul loc in Romania si locul 201-300 in clasamentul Times Higher Education University Impact Rankings

Ziare.

com

ASE se situeaza pe locul 201-300 in clasamentul general si pe primul loc in Romania, alaturi de Universitatea din Bucuresti, in editia 2020 a acestui clasament.Dat publicitatii la 22 aprilie a.c., acesta reuneste 766 de universitati evaluate din 85 de tari.Consortiul Universitaria este reprezentat, de asemenea, de Universitatea Babes Bolyai din Cluj Napoca.Detalii privind prezenta universitatilor in acest clasament pot fi consultate pe site-ul: https://www.timeshighereducation.com/rankings/impact/2020/overall#!/page/0/length/25/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/undefined ASE este liderul invatamantului superior economic si de administratie publica din Romania si Europa de Sud-Est, cu o buna reputatie internationala, concretizata in situarea pe pozitii notabile in editiile din ultimii ani ale clasamentelor internationale de prestigiu.In anul 2020, ASE scoate la concurs peste 7.350 de locuri la programele universitare de licenta, dintre care aproape 3.000 de locuri la forma de finantare la buget.