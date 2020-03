ASE Bucuresti pune la dispozitia autoritatilor spatii pentru cazarea bolnavilor si consultanta gratuita

Ziare.

ASE a pus gratis la dispozitia autoritatilor statului, in scopul extinderii capacitatii locale de ingrijire a bolnavilor de COVID 19, imobilul centrului sau de pregatire profesionala din Covasna, cu toate dotarile existente (15 camere si doua apartemente cu dotari hoteliere si grup sanitar propriu, sali de conferinte si de curs, in care pot fi amenajate saloane pentru bolnavi, bucatarie, spalatorii, alte utilitati). Primii pacienti au fost deja transferati spre ingrijire in imobilul oferit de ASE.Intr-o perioada dificila pentru mediul de afaceri, liderul invatamantului economic superior este alaturi de antreprenorii romani si ofera, printr-un grup de experti ai sai, servicii gratuite de consultanta in afaceri, focalizate pe managementul crizei.In sprijinul cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar si universitar, specialisti de la facultatea de profil de la ASE ofera tutoriale si materiale de suport pentru utilizarea mijloacelor de invatamant online, dar si acces la resurse de interes pentru elevi.ASE este alaturi de membrii comunitatii sale, aflati, impreuna cu intreaga noastra societate, in momente pline de provocari, si le ofera, prin psihologii si specialistii sai, servicii gratuite de asistenta si consiliere psihologica, pentru a traversa mai usor aceasta perioada.ASE asigura prin site-ul institutional www.ase.ro si pagina sa de Facebook comunicarea transparenta si informarea permanenta si corecta a cadrelor didactice, studentilor si personalului administrativ in legatura cu evolutia situatiei generate de epidemia COVID-19, cu principalele decizii la nivel national, dar si al conducerii ASE, care trebuie cunoscute si respectate.