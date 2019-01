Cinci profesori de liceu din Drobeta Turnu Severin, condamnati definitiv dupa ce au fraudat BAC-ul din 2013

Ziare.

Decizia instantei este definitiva."Instanta a hotarat condamnarea definitiva a 5 inculpati, respectiv Arbanasi Marius, Tomoescu Paula Loredana, Arbanasi Diana Loredana, Arbanasi Ofelia si Moraru Gabriela, la data savarsirii faptelor, profesori la diferite licee din Drobeta-Turnu Severin, la pedepse cu suspendare cuprinse intre 6 luni si 3 ani,", se arata intr-un comunicat transmis miercuri de Directia Generala Anticoruptie (DGA).Cei cinci profesori implicati in organizarea, sustinerea si corectarea lucrarilor de Bacalaureat pentru sesiunea iulie 2013, au fost acuzati ca, "pe care le-au pretins si primit de la mai multi elevi participanti in sustinerea probelor (circa), si-au traficat influenta pe care o aveau sau lasau sa se creada ca o au pe langa alte cadre didactice implicate in sustinerea probelor ori au procedat in mod direct la alterarea prin adaugare in lucrarile scrise si aflate spre corectare a unor raspunsuri corecte, favorizand prin aceasta pe cei interesati", mai arata sursa citata.Potrivit comunicatului citat, lucrarile ce au fost identificate ca fiind modificate la examenul de bacalaureat organizat de Ministerul Educatiei Nationale - Inspectoratul Scolar Judetean Mehedintisi a notelor stabilite de catre Centrul National de Evaluare si Examinare din cadrul Ministerului Educatiei Nationale unde acestea au fost trimise spre analizare.