85% - rata de promovare la sesiune speciala a bacalaureatului

Astfel, din totalul celor 147 de candidati care au sustinut sesiunea speciala au promovat 125."Conform situatiei centralizate, din totalul celor 147 de candidati care au sustinut sesiunea speciala a examenului national de Bacalaureat din acest an, 125 de elevi au promovat, rezultand o rata de reusita de 85,03%", arata MEN.Potrivit sursei citate, 39 de medii au fost intre 9 si 9,99; 33 - intre 8 si 8,99; 32 - intre 7 si 7,99, respectiv 20 - intre 6 si 6,99.La aceasta sesiune, un singur candidat a promovat cu media 10.Sesiunea speciala se organizeaza pentru absolventii de liceu aflati in pregatire sau in etapele de selectie pentru alcatuirea loturilor care vor reprezenta Romania atat la olimpiadele internationale pe discipline, cat si la diverse competitii sportive europene sau mondiale. Sesiunea de vara a bacalaureatului a inceput luni , cu proba competentelor la limba romana - 135.655 de absolventi de liceu s-au inscris.