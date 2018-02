Aberatia zilei: In Bucuresti se da Bac-ul dupa cum bate vantul. La propriu

Cine si cu ce drept a decis amanarea probelor de competente care trebuiau sustinute luni si marti in Capitala?

Ministerul Educatiei este cel care decide. Legea spune ca in tot ce inseamna ordin de ministru, examen national, noi nu putem lua nicio decizie, numai Comisia Nationala. Noi nu avem dreptul sa dam aprobare unui copil sa dea un examen cu o ora mai devreme sau mai tarziu.

Ce spune Ministerul Educatiei

Episodul ilustreaza perfect motto-ul dupa care functioneaza Romania: "".Conform cadrului legal in vigoare, decizia privind zilele in care se sustin probele la Bacalaureat apartine, dupa cum ne-a confirmat Inspectoratul Scolar Bucuresti.Pe de alta parte, administratia locala a decis duminica sa inchida scolile in primele zile ale acestei saptamani, din cauza vremii nefavorabile. Asa se face ca probele care ar fi trebuit date azi si maine au fost amanate pana nu se stie cand,, conform legii.Daca tu, cititorule, ai fi unul dintre elevii care trebuiau sa sustina azi o proba a Bacalaureatului, ce-ai gandi despre aceasta balbaiala a autoritatilor, o anomalie care se adauga la scandalul care invaluie deja examenul din acest an?Inspectorul scolar general, Florin Lixandru, i-a anuntat duminica pe copii sa nu se mai prezinte luni la probele de competente, pentru ca se inchid scolile.", a afirmat Florin Lixandru, in cadrul Comandamentului de iarna de la Primaria Capitalei Contactat luni de, ne-a explicat cine sunt copiii care sustin probleme de competente cu intarziere si cine decide, conform legii, ziua in care se sustin ele."Sunt cateva cazuri de elevi care din motive obiective n-au putut sa vina la competente. Sunt cazuri singulare, cu totul izolate. Probele de competente in linii mari s-au terminat. Sunt numai motive medicale - poate copilul a avut accident de masina sau e in spital etc. E vorba despre cei care au aprobarea Comisiei Medicale la nivel de municipiu, unii se pot deplasa, unii nu se pot deplasa.Problemele lor sunt cu totul exceptionale, sunt situatii obiective, cauzate de unele imbolnaviri sau probleme care nu tin de vointa lor.In fiecare an au fost astfel de aprobari, numai din motive foarte intemeiate. Nu insa si la probele scrise! Aprobarea este data de Comisia Nationala de la nivelul ministerului, noi doar trimitem propunerea.Daca probele erau planificate pentru astazi, ele se vor replanifica dupa intoarcerea copiilor la cursuri.Numai la nivel de minister. Si este firesc sa fie asa, pentru ca lucrurile trebuie dirijate la nivel national", ne-a declarat Marian Banu.Bizar este insa ca la Ministerul Educatiei nu s-a luat pana la ora redactarii acestei stiri nicio decizie cu privire la aceste cazuri speciale din Capitala, dupa cum ne-a confirmat, contact luni, in jurul pranzului."La nivelul municipiului Bucuresti urmeaza sa fie reprogramata, in baza solicitarii Comisiei de Bacalaureat a Municipiului Bucuresti, sustinerea probelor de competente pentru elevii care n-au putut sa participe.S-a intamplat ca nu se pot sustine probele din cauza ca unitatile de invatamant sunt inchise. Iar decizia de a se inchide unitatile de invatamant s-a luat la nivelul Comandamentului pentru Situatii de Urgenta.Asteptam propunerea de calendar avansata de Comisia de bacalaureat de la Bucuresti si dupa aceea se va da avizul pentru sustinerea acestor probe, in functie de evolutia lucrurilor", ne-a precizat Biroul de Presa.Intrebat daca, potrivit legii, decizia de amanare a probelor nu trebuia luata de Ministerul Educatiei, si nicidecum de autoritatile locale, sursa citata a confirmat."Asa este, dar(...)La Bucuresti a aparut problema cu suspendarea cursurilor in toate unitatile de invatamant. Prin urmare, in functie de evolutia conditiilor meteo, asteptam propunerea de reprogramare a Comisiei de la Bucuresti si dupa aceea o vom aproba si se vor sustine probele", ne-a informat Biroul de Presa al Ministerului Educatiei.Cum spuneam, in capitala Romaniei examenul de Bacalaureat se da in 2018 dupa cum ninge afara si cat de tare bate vantul. Ca sa nu mai vorbim despre faptul ca examenul din acest an a debutat cu o uriasa ilegalitate...