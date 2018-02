Apel catre oamenii de caracter

Oana Badea este profesor de discipline economice la Colegiul Tehnic Aiud, fost secretar de stat in Ministerul Educatiei si inspector scolar general adjunct la ISJ Alba.

Desi sunt atat de multi care gandesc asemeni mie, vocea noastra a ramas fara ecou, izbindu-se constant de zidul nepasarii.Si asta azi. Realitatea crunta este ca, in curand, nu vom mai avea nu masa critica in randul profesorilor, ci pur si simplu nu vom mai avea cu cine sa facem schimbari esentiale.. De ani de zile imi risipesc energia sa explic decidentilor politici, opozanti ai PSD, cum totul pleaca de la oferta de politici publice in domeniul educatiei. Cum, daca am fi fost fermi la acest capitol, masa de manipulati s-ar fi diminuat, nu s-ar fi transformat in, inNu doar eu, ci foarte multi ne-am saturat sa se foloseasca banii putini ai educatiei pentru. Momentul, capat al rabdarii, pare insuficient pentru a schimba lucrurile. Dar trebuie marcat in spatiul public.Precum semenii mei, am inteles demult esenta lucrurilor. Nu avem nevoie de genii in functii de conducere, cat avem nevoie de caractere.. Oamenii de caracter nu-si negociaza principiile. Pentru ei lucrurile esentiale nu sunt trecute nici macar in gluma la, iar nimicurile raman nimicuri pentru eternitate.