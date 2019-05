Astazi incep inscrierile pentru bacalaureat

Ziare.

Cursurile pentru clasele a XII-a si a XIII-a se incheie vineri, 31 mai.Prima sesiune a examenului national de Bacalaureat 2019 incepe luni, 3 iunie, cu proba de evaluare a competentelor lingvistice de comunicare orala in limba romana (proba A).Conform calendarului aprobat prin ordin de ministru, proba va continua in data de 4 iunie si va fi urmata de evaluarea competentelor lingvistice de comunicare orala in limba materna (5-6 iunie).In zilele de 7, 10 si 11 iunie este programata evaluarea competentelor digitale (proba D), iar in 12 - 13 iunie se va desfasura evaluarea competentelor lingvistice intr-o limba de circulatie internationala (proba C).Afisarea primelor rezultate este programata pentru data de 8 iulie (pana la ora 12:00) . In aceeasi zi, intre orele 12:00 si 16:00 se pot depune contestatii, care vor fi solutionate in perioada 9-12 iulie.A doua sesiune a examenului de Bacalaureat 2019 are urmatoarea structura: 15 - 19 iulie, inscrierea candidatilor; 26 iulie - inscrierea candidatilor care au promovat examenele de corigente; 21 august - Limba si literatura romana - proba Ea) - proba scrisa; 22 august - Limba si literatura materna - proba Eb) - proba scrisa; 23 august - proba obligatorie a profilului - proba Ec) - proba scrisa.Pe 26 august se va desfasura proba la alegere a profilului si specializarii - proba Ed) - proba scrisa, pe 27 si 28 august - evaluarea competentelor lingvistice de comunicare orala in limba romana - proba A, pe 29 august - evaluarea competentelor lingvistice de comunicare orala in limba materna - proba B, pe 30 august si 2 septembrie - evaluarea competentelor digitale - proba D.In zilele de 2 - 3 septembrie se va face evaluarea competentelor lingvistice intr-o limba de circulatie internationala - proba C, iar pe 3 septembrie vor fi afisate rezultatele la probele scrise (pana la ora 12,00) si depunerea contestatiilor (orele 12,00 - 16,00).Rezultatele finale vor fi afisate pe 7 septembrie.