Au fost afisate rezultatele la Bacalaureat. 104 elevi au media 10

Rezultatele la exemen au fost afisate deja pe site-ul bacalaureat.edu.ro. 104 elevi au obtinut media zece.Anul trecut doar 97 de elevi au reusit media perfecta la examen Din totalul celor 136.866 de candidati inscrisi, s-au prezentat 123.615 candidati. Rata de promovare (inainte de contestatii) inregistrata de absolventii care au finalizat studiile liceale in promotia 2017-2018 si au sustinut probele examenului de Bacalaureat in prima sesiune este de 72,7%. In schimb, rata de promovare, incluzand si elevii care au provenit din promotiile anterioare, este de 67,7%.Procente ridicate de promovare s-au inregistrat in judetele Cluj (81,14%), Iasi (80,27%) si Braila (77,13%) . Rata de promovare in Capitala este de 72,86%.Miercuri vor putea fi depuse contestatiile, in intervalul orar 12:00-16:00. Rezultatele finale vor fi facute publice in data de 9 iulie.