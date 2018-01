Bac 2018: Au aparut modelele de subiecte pentru probele din februarie

Ziare.

com

Spre deosebire de anii trecuti, in 2018, probele orale nu se vor mai desfasura in cursul verii, ci in timpul anului scolar, in luna februarie.Pe site-ul subiecte2018.edu.ro puteti gasi atat legile care reglementeaza desfasurarea examenului de bacalaureat din acest an, cat si modele de subiecte.Iara care sunt .Exista si subiecte pentru evaluarea competentelor lingvistice la limbile materne: maghiara, germana, croata, sarba, italiana, slovaca, turca si ucraineana.De asemenea, au mai fost postate teste scrise si orale pentru verificarea competentelor la limbile: engleza, franceza, germana, rusa, spaniola, portugheza, italiana, turca, ebraica si japoneza.Inscrierile la prima sesiune a examenului de bacalaureat din acest an se vor incheia pe 2 februarie. Urmeaza:Evaluarea competentelor lingvistice de comunicare orala in limba romanaEvaluarea competentelor lingvistice de comunicare orala in limba maternaEvaluarea competentelor digitaleEvaluarea competentelor lingvistice intr-o limba de circulatie internationala.Probele scrise vor avea loc in luna iunie, astfel:Limba si literatura romanaLimba si literatura maternaProba obligatorie a profiluluiProba la alegere a profilului si specializariiRezultatele se vor afisa pe 4 iunie. In aceeasi zi se vor putea depune si contestatiile. Rezultatele finale se vor afisa pe 9 iulie.G.K.