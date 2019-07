Bac 2019: Liceul unde elevii au primit de doua ori subiectele gresite la romana

Ziare.

Initial, elevii au primit subiectele de la profilul real, iar dupa 20 de minute comisia i-a anuntat ca s-a produs o confuzie, arata Alba24.ro Elevilor li s-au dat alte subiecte, dar dupa cateva minute ei au fost cei care au sesizat ca erau aceleasi primite la inceputul examentului. Abia dupa 50 de minute de la inceperea examenului elevii au primit subiectele corecte."A doua pagina a fost gresita, prima pagina a fost ok. Problema s-a remediat si copiii au primit trei ore, din momentul in care au primit subiectul, conform metodologiei. Nu s-a imtamplat o tragedie asa de mare, s-a dat subiectul corect, daca nu era subiectul corectat si remediat atunci era bai", a declarat Marcela Daramus, care a completat ca cel mai probabil eroarea s-a produs din graba, pentru a aduce la timp subiectele.Daramus a mai spus ca la nivelul institutiei pe care o conduce a fost deschisa o ancheta in acest caz.