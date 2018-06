Bacalaureat 2018: Astazi are loc proba la Limba si literatura materna

Ziare.

Aceasta proba se da la maghiara, germana, sarba, slovaca, croata, turca, ucraineana si italiana.Miercuri va avea loc proba obligatorie a profilului - E)c), iar ultima proba scrisa din aceasta sesiune - cea la alegere a profilului si specializarii - E)d) - este programata joi.Afisarea primelor rezultate, care se va face in centrele de examen si pe site-ul bacalaureat.edu.ro, este prevazuta pentru data de 4 iulie, pana la ora 12:00. In aceeasi zi, vor putea fi depuse contestatiile, in intervalul orar 12:00 - 16:00. Rezultatele finale vor fi facute publice in data de 9 iulie.Timpul destinat redactarii unei lucrari scrise este de trei ore, calculat din momentul in care s-a incheiat distribuirea subiectelor fotocopiate pentru fiecare candidat.Toate salile de examen trebuie sa aiba in dotare camere functionale de supraveghere video si audio.Nu este permis accesul in sali cu manuale, dictionare, notite, insemnari etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, si nici cu telefoane mobile sau cu orice mijloc electronic de calcul/comunicare.In acelasi timp, candidatilor le este interzis sa comunice intre ei sau cu exteriorul, sa transmita ori sa schimbe intre ei foi din lucrare, ciorne, notite sau alte materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru comunicare in interior sau cu exteriorul.Pentru a fi declarat promovat, un absolvent de liceu trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii, cumulativ: sustinerea tuturor probelor de evaluare a competentelor lingvistice si digitale, sustinerea tuturor probele scrise si obtinerea notei 5 la fiecare dintre acestea, obtinerea mediei 6, cel putin, la probele scrise.Luni a avut loc proba scrisa la Limba si literatura romana