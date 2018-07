Bacalaureat 2018: Au fost depuse peste 44.000 contestatii, cele mai multe la Limba romana

Ziare.

Potrivit Ministerului Educatiei, au fost 44.401 lucrari contestate, dintr-un total de 361.919.La Limba romana s-au facut cele mai multe contestatii - 18.705, dintr-un total de 118.113, in timp ce la limba materna 496 de candidati din 5.970 au depus contestatii.In ceea ce priveste proba obligatorie a profilului, respectiv matematica sau istorie , au fost depuse 13.542 de contestatii din 118.269 de lucrari, iar la proba la alegere, 11.658 de lucrari au fost contestate din 119.567.Comparativ cu anul trecut, anul acesta s-au depus mai multe contestatii, cu aproximativ 2.000 mai multe. Astfel, anul trecut 42.232 de lucrari au fost contestate, in timp ce in 2016 au fost contestate 44.398.Rezultatele finale vor fi afisate in 9 iulie.