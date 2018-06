Bacalaureat 2018: Ce subiecte au fost la Limba si Literatura Romana

Ziare.

Astfel, absolventii de liceu de la profilul real au avut de scris un eseu in care sa prezinte un text liric apartinand lui Tudor Arghezi sau Mihai Eminescu, la alegere, in timp ce absolventii de la profilul uman au avut de scris un eseu in care sa prezinte o opera apatinand lui Ion Barbu sau Lucian Blaga.Marti, 26 iunie, se va desfasura proba la Limba si literatura materna: maghiara, germana, sarba, slovaca, croata, turca, ucraineana si italiana.Miercuri, 27 iunie, va avea loc proba obligatorie a profilului, iar ultima proba scrisa din aceasta sesiune, proba la alegere a profilului si specializarii, este programata joi, 28 iunie.Pentru sustinerea probelor scrise, in cele 440 de centre de examen, s-au inscris 136.871 de candidati din toate promotiile (118.856 de candidati din promotia curenta, respectiv 18.015 candidati din promotiile anterioare), a anuntat Ministerul Educatiei Nationale.Afisarea primelor rezultate, in centrele de examen si pe site-ul bacalaureat.edu.ro, este prevazuta pentru data de 4 iulie (pana la ora 12:00) . In aceeasi zi, vor putea fi depuse contestatiile, in intervalul orar 12:00-16:00. Rezultatele finale vor fi facute publice in data de 9 iulie.Pentru a fi declarat promovat, un absolvent de liceu trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii, cumulativ:* sustinerea tuturor probelor de evaluare a competentelor lingvistice si digitale;* sustinerea tuturor probele scrise si obtinerea notei 5 la fiecare dintre acestea;* obtinerea mediei 6 cel putin, la probele scrise.Absolventii care au promovat toate clasele liceale cu medii generale de minimum 9,50, iar la examenul de Bacalaureat au obtinut media 10 primesc diploma de merit.In conformitate cu prevederile metodologice, aplicate incepand cu anul 2017, in urma evaluarii lucrarilor contestate "nota initiala se poate modifica, dupa caz, prin crestere sau descrestere, prin nota acordata la contestatii." Cu alte cuvinte, nota comisiei de contestatii este finala, intrucat nu se mai aplica regula celor 0,5 puncte diferenta intre nota de la evaluarea initiala si cea de la contestatii.In premiera, probele orale ale examenului de bacalaureat au fost sustinute de elevi in luna februarie.