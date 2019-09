Bacalaureat 2019: S-au afisat primele rezultate ale sesiunii de toamna UPDATE Rata de promovare

Rata de promovare

Contestatiile

Ziare.

com

Rezultatele Bacalaureatului inaintea contestatiilor au fost publicate marti pe site-ul http://bacalaureat.edu.ro/ Potrivit rezultatelor,, cea mai mare medie fiind 9,78. Ea a fost obtinuta de un elev de la Liceul se Arte "Constantin Brailoiu" Tg-Jiu.Din totalul participantilor, doar 10.595 de candidati au obtinut medii de 6 sau mai mari, iar peste 7.000 de elevi au obtinut medii cuprinse intre 5 si 6, fiind declarati respinsi.Potrivit MEN, peste 43.500 de candidati au fost inscrisi la sesiunea august-septembrie a examenului de Bacalaureat. Dintre acestia, peste 28.700 de candidati provin din promotia curenta, iar peste 14.800 de candidati sunt din promotiile anterioare.Rata de promovare inregistrata in sesiunea august-septembrie a examenului national de Bacalaureat 2019, inaintea contestatiilor, se situeaza la 30,8%, in crestere cu 3,9% fata de sesiunea de toamna a anului trecut (26,9%), potrivit MEN.Din totalul absolventilor care au promovat (10.718), 8.049 de candidati provin din promotia curenta, iar 2.669 de candidati provin din promotiile anterioare.Rata de success pentru promotia curenta (2018-2019) este de 34,2%, superioara cu peste 1%, fata de sesiunea a II-a a anului trecut (33,1%).In cazul promotiilor anterioare, procentul candidatilor promovati este de 23,7%.S-au prezentat 34.815 candidati din cei 43.528 de candidati inscrisi. 70 de candidati au fost eliminati pentru frauda sau tentativa de frauda. Acestia nu se vor putea inscrie la urmatoarele doua sesiuni ale Bacalaureatului.Procente de promovare peste 40% figureaza in judetele Harghita (44,44%), Iasi (43,69%), Gorj (42,46%), Alba (41,18%) si Dolj (40,36%), in timp ce rezultate scazute (sub 25%) s-au inregistrat in judetul Giurgiu (21,85%).Rata de reusita pentru candidatii din Capitala este de 31,95%.Marti vor putea fi depuse contestatiile, intre orele 12:00 si 16:00. Rezultatele finale vor fi facute publice in 7 septembrie.Pentru a fi declarat promovat, un absolvent de liceu trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii, cumulativ: sustinerea tuturor probelor de evaluare a competentelor lingvistice si digitale; sustinerea tuturor probelor scrise si obtinerea notei 5 la fiecare dintre acestea; obtinerea mediei 6 cel putin, la probele scrise.