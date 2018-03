Bacalaureat ilegal 2018: Prima reactie de la Cotroceni

Ziare.

com

Reactia a venit la solicitarea, dupa ce in spatiul public au aparut numeroase declaratii si argumente ca examenul de Bacalaureat din acest an a inceput ilegal, cu desfasurarea probelor de competente inainte de incheierea situatiei scolare a elevilor de clasa a XII-a si cu incalcarea unui articol din Legea Educatiei Nationale, peste 170.000 de copii fiind pusi sa semneze in fals ca ar fi deja absolventi de liceu.Probele de competente au inceput in data de 12 februarie, iar dupa declansarea scandalului public, in data dea cerutun punct de vedere pe acest subiect, tinand cont de gravitatea situatiei, de numarul foarte mare de persoane implicate in crearea acestui precedent periculos, precum si de calitatea de fost profesor a presedintelui Klaus Iohannis.In solicitare, ceream sa ni se spuna daca presedintele este la curent cu situatia si daca apreciaza ca a fost incalcata Legea Educatiei, caz in care am fi vrut sa aflam daca intentioneaza sa se implice in vederea luarii de masuri pentru intrarea in legalitate si sanctionarea celor responsabili.In data deam primit la redactie un raspuns din partea Departamentului de Comunicare al Administratiei Prezidentiale, pe care il redam integral:".ii va solicita un punct de vedere si noului ministru al Educatiei, Valentin Popa, cel care a preluat mandatul in data de 30 ianuarie, cu doua saptamani inainte de sustinerea competentelor.Fostul secretar de stat, cea care a semnalat public ilegalitatea comisa de fostul ministru Liviu Pop, a propus recent si o solutie de reintrare in legalitate, care ar putea fi avuta in vedere de actualul ministru al Educatiei.Anul acesta nu doar ca probele de competente s-au sustinut ilegal la nivelul intregii tari, dar in Capitala, cel putin, s-a inregistrat o alta neregula majora. Primaria a inchis toate scolile, iar elevii de clasa a XII-a care, din cauze obiective, urmau sa sustina probele de competente cu intarziere, luni si marti, au fost amanati pana nu se stie cand, in lipsa unei decizii oficiale a Ministerului Educatiei, asa cum prevede legea.