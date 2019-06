Bacalaureatul incepe luni, cu proba competentelor la limba romana - 135.655 de absolventi de liceu s-au inscris la examen

Probele scrise ale examenului national de Bacalaureat

"Conform situatiei centralizate, 135.655 de absolventi de liceu () s-au inscris pentru a sustine examenul national de Bacalaureat 2019 in prima sesiune, care incepe luni, 3 iunie, cu proba de evaluare a competentelor lingvistice de comunicare orala in limba romana (proba A) . Potrivit calendarului aprobat prin ordin de ministru, proba va continua in data de 4 iunie si va fi urmata de(5 - 6 iunie) ", anunta Ministerul Educatiei.In zilele de 7, 10 si 11 iunie este programata(proba D), iar in perioada 12-13 iunie se va desfasura evaluarea competentelor lingvistice intr-o limba de circulatie internationala (proba C).Subiectele pentru probele de evaluare a competentelor lingvistice de comunicare orala in limba romana si in limba materna sunt elaborate de Centrul National de Evaluare si Examinare si cuprind texte literare si nonliterare, functionale si nonfunctionale, cu un grad de complexitate care permite tratarea lor integrala in maximum 10-15 minute.Rezultatul obtinut de fiecare candidat la proba de evaluare a competentelor lingvistice de comunicare orala in limba romana/limba materna nu se exprima prin note sau prin calificativ admis/respins, ci prin. In situatia in care un candidat refuza sa raspunda sau sa rezolve subiectele propuse la una dintre probele de evaluare a competentelor lingvistice si digitale, se considera ca acesta nu a sustinut proba.. Nu este permis accesul candidatilor in salile de examen cu manuale , dictionare, notite, insemnari etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, si nici cu telefoane mobile sau cu orice mijloc electronic de calcul/comunicare. Nerespectarea dispozitiilor referitoare la introducerea de materiale interzise in sala de examen duce la eliminarea candidatului, indiferent daca materialele interzise au fost folosite sau nu.Reprezentantii institutiilor mass-media au acces in unitatile de invatamant liceal care organizeaza probe de evaluare a competentelor lingvistice si digitale sau in centrele de examen numai cu avizul presedintelui comisiei si insotiti de un membru al comisiei, exclusiv inainte de inceperea sau dupa incheierea probelor. Pentru realizarea materialelor specifice (inregistrari/fotografii/preluari de imagini etc.) este necesar acceptul persoanelor care apar in acele materiale., sesiunea iunie-iulie 2019, incep luni, 1 iulie, cu examenul la Limba si literatura romana. Proba la Limba si literatura materna este programata marti, 2 iulie, iar proba obligatorie a profilului, miercuri, 3 iulie. Ultima proba scrisa - cea la alegere a profilului si specializarii - se va desfasura joi, 4 iulie.Afisarea primelor rezultate este programata pentru data de 8 iulie si este urmata de depunerea eventualelor contestatiilor. Intre 9 si 12 iulie vor fi solutionate eventualele contestatii, in timp ce afisarea rezultatelor finale este prevazuta pentru data de 13 iulie.Examenul national de Bacalaureat se considera promovat de catre absolventii de liceu care indeplinesc, cumulativ, urmatoarele conditii: au sustinut probele de evaluare a competentelor, au sustinut toate probele scrise si au obtinut cel putin nota 5 la fiecare dintre acestea, respectiv au obtinut cel putin media 6 la probele scrise.